К встрече Путина и Эрдогана: в Турции предложили отпустить убийц российского посла

Турецкие прокуроры потребовали оправдать пятерых подозреваемых в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова, передает "Царьград". Без них в деле останется еще 23 фигуранта. Следующее заседание по делу назначено на 31 марта.
Отметим, с подобной инициативой государственные обвинители выступили именно в тот момент, когда в Сирии произошло столкновение турецких и российских интересов. Москва поддерживает законного президента Башара Асада и его стремление очистить страну от боевиков из террористических группировок. Анкара же не просто активно поддерживает хозяйничающие на севере страны банды, но и сама вступает в противостояние с правительственными сирийскими войсками.
Для того, чтобы урегулировать ситуацию, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. О том, как на общение двух лидеров отразится идея отпустить подозреваемых в убийстве посла людей, остается только догадываться.
Напомним, Андрея Карлова 19 декабря 2016 года застрелил турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он выстрелил дипломату из России в спину во время открытия фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" в Анкаре.
Объяснить мотивы своего поступка и указать на причастных в преступлению убийца не смог – его на месте ликвидировали другие турецкие силовики. Тем не менее, удалось обнаружить целую группу людей, которые могут быть замешаны в произошедшем.
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