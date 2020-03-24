Президент США Дональд Трамп рассказал о коронавирусе у своей жены

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его супруга сдала анализы на коронавирус COVID-2019. Результаты оказались отрицательными, сообщает РИА ФАН.
Глава государства сдал анализы еще 14 марта. На следующий день его лечащий врач Шон Конли объявил, что хозяин Белого дома здоров.
По последним данным, коронавирусом заразились более 380 тысяч жителей Земли. Свыше 16 тысяч человек скончались.
* Организация запрещена на территории РФ
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