Бросивший вызов Путину Эрдоган опозорился на весь мир

Как бы Эрдоган ни хвалил свою армию, но переломить ход
боевых действий в провинции Идлиб в пользу боевиков Анкара не смогла. Более
того, вооруженные силы Турции понесли серьезные потери: ранее сообщалось о гибели
33 солдат и офицеров в результате авиаудара, теперь же сирийская армия устроила
туркам настоящий "дронопад".
Как сообщает военкор Евгений Поддубный, только за 1 марта армия Турции потеряла от трех до девяти ударных летательных аппаратов. Положить конец господству турецкой авиации помогли российские военные советники.
Потеря даже нескольких беспилотников – болезненный удар для Анкары, отмечает телеграм-канал "Майор и генерал". Боевые дроны - удовольствие недешевое и количество их ограничено, подчеркнули авторы. "Беспилотники уже заканчиваются, и сирийцы к ним быстро приспособились", – добавили аналитики.
На прошлой неделе боевики в Идлибе при поддержке турецкой армии смогли достичь локальных успехов. Они захватили стратегически важный город Серакиб и перерезали трассу М-5, а также заняли несколько населенных пунктов в южной части провинции.
Но радовался Эрдоган недолго: в понедельник, 2 марта, армия Асада при поддержке российских ВКС выбила террористов из Серакиба и начала контратаку в южном Идлибе. Вместе с сирийской армией наступление на боевиков и турок ведут отряды шиитской военизированной организации "Хезболла".
В Анкаре пытаются надавить на Москву и заставить ее отказаться от поддержки Дамаска. Реджеп Тайип Эрдоган попросил президента России Владимира Путина "уйти с пути" и пригрозил в случае обострения ситуации закрыть пролив Босфор для кораблей Черноморского флота России.
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