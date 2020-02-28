Путин отвесил мощную оплеуху обнаглевшему Эрдогану

Позицию Кремля озвучил министр иностранных дел Сергей
Лавров. Москва не может запрещать армии Башара Асада вести боевые действия на
своей территории, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Сирийские войска в Идлибе борются с терроризмом, что соответствует резолюциям Совета безопасности ООН, отметил Лавров. При этом он отметил, что ситуация не подпадает под положения Вашингтонского договора НАТО, в соответствии с которым страны– члены альянса должны защищать друг друга в случае угрозы военной угрозы.
Глава российского МИДа призвал турецкое руководство начать выполнять обещания по Идлибу в рамках Сочинских соглашений, которые Москвы и Анкара подписали полтора года назад. Турция взяла на себя обязательства разделить боевиков на террористов и "умеренных", а также разблокировать стратегически важную трассу М-5. Но своих обязательств Эрдоган не выполнил.
Российско-турецкие отношения резко осложнились после гибели 33 турецких военнослужащих в Идлибе в результате авиаудара. Анкара обвинила в произошедшем Москву и Дамаск. Эрдоган провел экстренное совещание с военным руководством и ввел в стране военное положение.
В окружении турецкого лидера заговорили о войне с Россией. Советник президента по безопасности и внешней политике Месут Хакки напомнил, что Турция неоднократно воевала с Россией, и заверил, что Анкара готова сделать это снова.
Напомним, что сирийская армия ведет наступление в Идлибе с начала года. За это время освобождено более половины территории провинции. Реджеп Тайип Эрдоган принял решение направить на помощь боевикам регулярные части турецкой армии.
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