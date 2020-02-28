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Общество

Путин отвесил мощную оплеуху обнаглевшему Эрдогану

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Грозные милитаристские заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не впечатлили российское руководство. Москва не собирается сдерживать сирийскую армию, ведущую успешное наступление на террористов в Идлибе. 
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Позицию Кремля озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров. Москва не может запрещать армии Башара Асада вести боевые действия на своей территории, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

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Сирийские войска в Идлибе борются с терроризмом, что соответствует резолюциям Совета безопасности ООН, отметил Лавров. При этом он отметил, что ситуация не подпадает под положения Вашингтонского договора НАТО, в соответствии с которым страны– члены альянса должны защищать друг друга в случае угрозы военной угрозы.

Глава российского МИДа призвал турецкое руководство начать выполнять обещания по Идлибу в рамках Сочинских соглашений, которые Москвы и Анкара подписали полтора года назад. Турция взяла на себя обязательства разделить боевиков на террористов и "умеренных", а также разблокировать стратегически важную трассу М-5. Но своих обязательств Эрдоган не выполнил.

Российско-турецкие отношения резко осложнились после гибели 33 турецких военнослужащих в Идлибе в результате авиаудара. Анкара обвинила в произошедшем Москву и Дамаск. Эрдоган провел экстренное совещание с военным руководством и ввел в стране военное положение.

В окружении турецкого лидера заговорили о войне с Россией. Советник президента по безопасности и внешней политике Месут Хакки напомнил, что Турция неоднократно воевала с Россией, и заверил, что Анкара готова сделать это снова.

Напомним, что сирийская армия ведет наступление в Идлибе с начала года. За это время освобождено более половины территории провинции. Реджеп Тайип Эрдоган принял решение направить на помощь боевикам регулярные части турецкой армии.

Автор: 28 февраля 2020, 16:58

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