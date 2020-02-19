Забыл про помидоры: наглец Эрдоган поставил ультиматум Путину

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган бросился спасать террористов, которых успешно теснят сирийская армия вместе с российскими воздушно-космическими силами. Чтобы защитить своих протеже, он выдвинул Москве ультиматум.



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