Забыл про помидоры: наглец Эрдоган поставил ультиматум Путину

По всей видимости, переговоры о судьбе сирийской провинции
Идлиб в Москве закончились для турецкой делегации безрезультатно. Сирийская
армия успешно теснит боевиков, которым долгие годы оказывала поддержку Анкара.
Армия Сирии остановилась в десяти километрах от столицы провинции, когда турки
засобирались на переговоры в Москву.
Не добившись от России уступок, Эрдоган решил перейти к языку ультиматумов. Он потребовал отвести сирийские войска из Идлиба, назвав это "последним ультиматумом", сообщает "Царьград".
В Москве на гневные пассажи "друга Реджепа" реагируют с нордическим спокойствием. Там напомнили, что сирийская армия освобождает собственную землю. К тому же, Эрдоган не выполнил обязательства по Сочинской сделке: разделить отряды боевиков на "хороших" и "плохих" и отвести террористов от трассы "Дамаск – Алеппо".
Стремясь спасти оставшихся боевиков от неминуемого разгрома, Анкара сознательно идет на обострение с Москвой. Видимо, Эрдоган забыл о ситуации трехлетней давности: тогда турки сбили российский истребитель, после чего Кремль ввел против Анкары экономические санкции.
Самым болезненным для турок оказался запрет на экспорт в Россию помидоров. Эрдогану пришлось извиниться за уничтоженный истребитель, только после этого Москва согласилась на переговоры по снятию санкций. В 2017 году все ограничения между странами были отменены.
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