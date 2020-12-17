Путин высказался о новом сроке: Пока не решил

О возможности переизбраться на новый срок в соответствии с поправками к Конституции напомнил журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников. "Вы и правда готовы вновь приступить или не хотели бы стать хромой уткой раньше времени?" – спросил корреспондент.
"У меня есть правило: отвечая на этот вопрос, надо понимать, пойдет это на пользу стране или нет. Я пока не решил для себя, нужен ли этот шаг", – сказал Путин на пресс-конференции.
Голосование по поправкам к Конституции прошло 1 июля текущего года. Явка составила 68%. Изменение основного закона поддержали более 77% проголосовавших. Одна из поправок обнуляет президентские сроки действующего главы государства и дает ему возможность избраться вновь.
Владимир Путин традиционно проводит большую пресс-конференцию в декабре. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит в видеоформате.
Пресс-конференцию Путин проводит в подмосковном Ново-Огарево. Журналисты задают ему вопросы из Центра международной торговли на Краснопресненской набережной.
В этом году пресс-конференция Путина включает элементы прямой линии. К президенту обращаются не только журналисты, но и простые граждане со всех уголков страны.
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