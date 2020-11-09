Володин рассказал о рассмотрении Думой кандидатур вице-премьера и министров

В 13 часов на Охотном Ряду начались заседания профильных комитетов – по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, а также по энергетике, транспорту и строительству. 9 ноября пройдут заседания фракций "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР, а 10-го – "Справедливая Россия".
Совет Госдумы рассмотрит вопрос о назначении министров. Его планируется включить в повестку пленарного заседания 10 ноября, рассказал Вячеслав Володин. Предложенных кандидатов спикер назвал профессионалами в своих областях.
Обсуждение будет публичным и скрупулезным, подчеркнул Володин. Он напомнил, что в соответствии с поправками к Конституции нижняя палата получила дополнительные полномочия при формировании правительства.
"С одной стороны, речь идет о новых полномочиях Госдумы, с другой – об ответственности депутатов за принимаемые решения", – добавил спикер.
Обсуждение кандидатур министров продлится до вечера и возобновится утром. Депутаты могут задать им вопросы на заседаниях фракций и профильных комитетов.
Президент России Владимир Путин в понедельник, 9 ноября, отправил в отставку трех министров. Должностей лишились глава Минтранса Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и руководитель Минстроя Владимир Якушев. Также глава государства увеличил число вице-премьеров до десяти.
Природоохранное ведомство может возглавить министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Строительство и ЖКХ Михаил Мишустин предлагает доверить первому зампреду министерства Иреку Файзуллину, а транспорт – главе "Аэрофлота" Виталию Савельеву.
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