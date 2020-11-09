Володин рассказал о рассмотрении Думой кандидатур вице-премьера и министров

Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Понедельник
9 ноября
Лента новостей
14:41
"Я так далеко от этого г***а!": затейник Панин высказался о рукоблудстве Дзюбы
14:36
Из-за коронавируса в российских больницах каждый день отрезают пациентам конечности
14:28
Ждет третьего? 52-летнюю Стриженову заподозрили в беременности
14:13
Назван элементарный способ избавиться от коронавируса на деньгах
14:13
Тихановская обратилась к Лукашенко: У вас ничего не выйдет
14:10
Известный юморист решил срезать кожу ради омоложения
14:07
70-летний Боярский пожаловался на необратимые возрастные изменения: Брюзгливый старый ворчун
14:06
Кончаловский пришел в шок от обнаженной женщины в доме: Захожу, а она гладит
13:49
Измена в машине и обещание исправиться: скандальная слава Артема Дзюбы
13:47
А как же траур? Вдовец Легкоступовой замечен в компании девушек
13:42
На видео показали шокирующие обстоятельства гибели партнера Кудрявцевой в авиакатастрофе
13:25
Дзюба удивил трогательным поступком после скандала с интимным видео
13:09
В соцсетях стартовала кампания в поддержку вакцины "Спутник V"
13:07
Вирусолог высказался о возникновении бесплодия после коронавируса
13:06
Любовница Тарзана собралась утереть нос рвущей на себе волосы Королевой
12:57
Эксперт раскрыл тактику Кремля в отношениях с Лукашенко: Давит и будет давить
12:55
Как тебе такое, Прилучный? Муцениеце снялась топлес на пляже
12:43
"Как же я вас ненавижу!": Юлия Меньшова об отношениях с родственниками
12:36
Сок из привычного для россиян овоща способен продлить жизнь
12:33
"Швыдкого надо гнать голышом по городу": вышвырнутый из "Ледникового периода" шоумен устроил скандал
12:15
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
12:05
Увольнение министров в России: Мишустин назвал кандидатов на освободившиеся должности
11:58
Мнение политолога: Байден сделает Россию главным врагом США
11:53
Дзюбу пригласили сниматься в фильмах для взрослых после секс-скандала
11:53
В могилу со Жванецким закопают 400 тысяч
11:46
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах антикоронавирусной уборки
11:32
Стало известно о героическом поступке партнера Кудрявцевой перед гибелью
11:26
Сдавшего позиции Трампа сравнили с Лукашенко
11:17
В России ускорилась убыль населения
11:07
Перед смертью Жванецкого видели в резиденции Пугачевой и Галкина
10:59
Уставшая от измен Федосеева-Шукшина подала на развод со спутавшимся с массажисткой Алибасовым
10:56
Старшая дочь Глаголевой попала в жуткую аварию
10:53
Новый рекорд: коронавирус в России сразил более 21 тысячи человек
10:53
Путин уволил сразу трех российских министров
10:23
"Не переусердствуйте с мастурбацией!": сексолог предупредил Дзюбу об импотенции
10:17
Ученый РАН назвал снижающие риск тяжелого COVID вещества
10:14
Стало известно о планах Мелании Трамп подать на развод с мужем после выборов
10:12
"Я сам виноват": осрамившийся Дзюба записал видеообращение
09:53
Россияне назвали главные причины неудач в 2020 году
09:37
Березин обнародовал предсмертное желание Жванецкого
09:30
Петросян сделал заявление после сомнений в отцовстве над ребенком Брухуновой
09:18
Под Воронежем солдат-срочник убил двух человек
08:45
Белорусский политик: Лукашенко придется на весь мир признать шизофрению
08:37
"Держись!": Малахов слил постельное фото после скандала с Дзюбой
08:29
"В порядке вещей": сын Сафронова рассказал об оральных ласках умелого Панина
08:18
Кладбище оцепят на время секретных похорон Жванецкого
07:16
Скрывавшая беременность Бортич назвала новорожденного сына овощем
06:23
"Показалось, что разъелись": звезда "Гадалки" Ольга Сухарева объявила о беременности
04:36
"Противно смотреть": 18-летний сын Тарзана оголился перед публикой
02:17
Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Моя Дуня Кулакова: удовлетворяющий себя Дзюба переплюнул Панина
Лукашенко сделал заявление: Гарантирую вам новые выборы
Белорусский политик: Лукашенко придется на весь мир признать шизофрению
Почему Госдеп США не признает Тихановскую законно избранным лидером Белоруссии
Брошенные дети, соблазненные фанатки и домработница: скандальные подробности жизни Жванецкого
Лукашенко предложил раздать белорусам землю: Завтра вы можете озолотиться
Политика
Володин рассказал о рассмотрении Думой кандидатур вице-премьера и министров

Володин рассказал о рассмотрении Думой кандидатур вице-премьера и министров

Вячеслав Володин. Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры вице-премьера и министров. Обсуждение будет публичным и скрупулезным, рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
прочитано 267 раз

В 13 часов на Охотном Ряду начались заседания профильных комитетов – по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, а также по энергетике, транспорту и строительству. 9 ноября пройдут заседания фракций "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР, а 10-го – "Справедливая Россия".

ПО ТЕМЕ

Увольнение министров в России: Мишустин назвал кандидатов на освободившиеся должности

Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

 Михаил Владимирович Мишустин

Михаил Владимирович Мишустин российский государственный деятель

Совет Госдумы рассмотрит вопрос о назначении министров. Его планируется включить в повестку пленарного заседания 10 ноября, рассказал Вячеслав Володин. Предложенных кандидатов спикер назвал профессионалами в своих областях.

Обсуждение будет публичным и скрупулезным, подчеркнул Володин. Он напомнил, что в соответствии с поправками к Конституции нижняя палата получила дополнительные полномочия при формировании правительства.

"С одной стороны, речь идет о новых полномочиях Госдумы, с другой – об ответственности депутатов за принимаемые решения", – добавил спикер.

Обсуждение кандидатур министров продлится до вечера и возобновится утром. Депутаты могут задать им вопросы на заседаниях фракций и профильных комитетов.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в понедельник, 9 ноября, отправил в отставку трех министров. Должностей лишились глава Минтранса Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и руководитель Минстроя Владимир Якушев. Также глава государства увеличил число вице-премьеров до десяти.

Природоохранное ведомство может возглавить министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Строительство и ЖКХ Михаил Мишустин предлагает доверить первому зампреду министерства Иреку Файзуллину, а транспорт – главе "Аэрофлота" Виталию Савельеву.

Автор: 9 ноября 2020, 13:32

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Мнение политолога: Байден сделает Россию главным врагом США
Сдавшего позиции Трампа сравнили с Лукашенко
Стало известно о планах Мелании Трамп подать на развод с мужем после выборов
Белорусский политик: Лукашенко придется на весь мир признать шизофрению

Шоу-бизнес

"Я так далеко от этого г***а!": затейник Панин высказался о рукоблудстве Дзюбы
Ждет третьего? 52-летнюю Стриженову заподозрили в беременности
Известный юморист решил срезать кожу ради омоложения
70-летний Боярский пожаловался на необратимые возрастные изменения: Брюзгливый старый ворчун

Проишествия

В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали
Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал

Lifestyle

Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Шоу-бизнес

На видео показали шокирующие обстоятельства гибели партнера Кудрявцевой в авиакатастрофе

Ведущий мог спастись
Шоу-бизнес

"Швыдкого надо гнать голышом по городу": вышвырнутый из "Ледникового периода" шоумен устроил скандал

Владимир Маркони не доволен оценками
Шоу-бизнес

Известный юморист решил срезать кожу ради омоложения

Мужчина сбросил уже 40 килограммов
Шоу-бизнес

70-летний Боярский пожаловался на необратимые возрастные изменения: Брюзгливый старый ворчун

Актер не в восторге от происходящего

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плохо кончил: бессовестного онаниста Дзюбу выперли из сборной
Бывшая воспитанница нанесла страшный удар Тутберидзе
Загитова вычеркнула соперницу Медведеву из своей жизни
Раскрыта причина расставания хоккеиста Овечкина с возлюбленной

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+