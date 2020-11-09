Белорусский политик: Лукашенко придется на весь мир признать шизофрению

Белорусский лидер надеялись и верили в победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Но, судя по всему, они ошибались.

Выступая с речью после открытия Белорусской АЭС в Островце, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал итоги президентской гонки в Соединённых Штатах "издевательством над демократией" и "позорищем". Лукашенко указывал на махинации и фальсификации, в которых пока ещё президент США Дональд Трамп обвинял своего соперника Джо Байдена.

Батька обратил внимание, что несмотря на эти нарушения, никто из западных держав не потребует от Вашингтона провести повторные выборы. В то время как все они призывали к этому руководство Белоруссии.

Комментируя эти заявления, бывший высокопоставленный белорусский чиновник Анатолий Котов искромётно поиронизировал над ситуацией. Он отметил, что Александр Лукашенко и белорусская власть опростоволосились, уверенно проча Трампу победу на выборах. Котов намекнул, что в Минске попросту не ожидали такого поворота событий и, в отличии от России, не подготовили план действий в случае победы демократа Байдена.

Политик шутливо отметил, что от США действительно не потребуют перевыборов, потому что избирательный процесс в Белоруссии и Соединённых Штатах кардинально разнились. По словам Котова, в Америке действительно считали голоса и позволяли гражданам голосовать по почте из-за коронавируса COVID-19. А предварительно проигравший действующий президент страны намерен оспорить результаты выборов в судах, а не сажать соперников за решётку, как в Белоруссии.

Кроме того, специалист обратил внимание, что Александр Лукашенко сам себя загнал в угол, поскольку теперь не может ни поздравить Джо Байдена и республиканцев с победой, ни отказаться от поздравлений, поскольку США – ведущая держава мира. Но политик уверен, что Лукашенко все же придётся сделать это, тем самым "признав шизофрению на весь мир".