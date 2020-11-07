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Политика

Байден объявил о победе на выборах президента США

Кандидат в президенты США Джозеф Байден объявил о победе на выборах. Действующий глава государства Дональд Трамп молниеносно отреагировал на слова соперника.
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Выборы президента США подошли к концу, заявил представитель демократической партии Джозеф Байден. Он объявил о своей победе. Политик заявил, что американцам нужно забыть о разногласиях и объединиться.

О выигрыше демократов сообщили и крупнейшие мировые СМИ, например, Associated Press. Поддержали Байдена и местные телеканалы – Fox News CNN и NBC.

Соперник-республиканец Дональд Трамп быстро отреагировал на заявление оппонента. По его мнению, подводить итоги пока рано. "Я не успокоюсь, пока американцы не получат честного подсчета, которого они заслуживают", – уточнил он.

"Мы все знаем, зачем Байден спешит с ложным заявлением о победе, а его союзники в СМИ так пытаются ему помочь. Выборы далеко не закончены", – заявил Трамп.

Отметим, что президент США и до этого заявлял о возможных махинациях на выборах. Его удивила ситуация с подсчетом голосов в колеблющихся штатах. Во многих из них Трамп лидировал, пока дело не дошло до бюллетеней, поданных по почте. Считается, что этот способ голосования выбирали в большинстве своем демократы: они настаивают на тотальном карантине из-за пандемии коронавируса.

Материал дополняется

7 ноября 2020, 20:04

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