Байден объявил о победе на выборах президента США

Выборы президента США подошли к концу, заявил представитель демократической партии Джозеф Байден. Он объявил о своей победе. Политик заявил, что американцам нужно забыть о разногласиях и объединиться.
О выигрыше демократов сообщили и крупнейшие мировые СМИ, например, Associated Press. Поддержали Байдена и местные телеканалы – Fox News CNN и NBC.
Соперник-республиканец Дональд Трамп быстро отреагировал на заявление оппонента. По его мнению, подводить итоги пока рано. "Я не успокоюсь, пока американцы не получат честного подсчета, которого они заслуживают", – уточнил он.
"Мы все знаем, зачем Байден спешит с ложным заявлением о победе, а его союзники в СМИ так пытаются ему помочь. Выборы далеко не закончены", – заявил Трамп.
Отметим, что президент США и до этого заявлял о возможных махинациях на выборах. Его удивила ситуация с подсчетом голосов в колеблющихся штатах. Во многих из них Трамп лидировал, пока дело не дошло до бюллетеней, поданных по почте. Считается, что этот способ голосования выбирали в большинстве своем демократы: они настаивают на тотальном карантине из-за пандемии коронавируса.
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