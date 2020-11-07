Лукашенко предложил раздать белорусам землю: Завтра вы можете озолотиться

Эта суббота уже стала для белорусов, пожалуй, самым необычным днем за последние четыре месяца. В стране открылись два важных объекта, а глава государства разразился сенсационными заявлениями.

В первой половине дня президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил церемонию открытия новой, третьей линии Минского метрополитена. В столице страны заработали первые четыре станции Зеленолужской ветки, которая в перспективе должна будет соединить северные и южные районы города.

В ходе церемонии Лукашенко неожиданно заявил белорусам, что гарантирует им провести новые выборы тогда, когда они примут решение. Означает ли это, что он готов покинуть пост – неизвестно, однако накануне Евросоюз наконец ввел против Батьки санкции, которые вполне могли заставить его и без того напряженные нервы сорваться в панику.

Затем Александр Лукашенко отправился в город Островец, что в Гродненской области. Там открыл первую в стране атомную электростанцию БелАЭС, назвав ее запуск историческим событием для Белоруссии. По словам Батьки, с этого момента страна стала ядерной державой.

Вскоре после этого он отправился в поездку по Островецкому району, во время которой сделал еще одно неожиданное заявление. Президент предложил раздать белорусам брошенные участки деревенской земли "за копейки". Политик пообещал, что благодаря им многие граждане смогут "озолотиться" уже завтра. При этом землю он предложил продавать по упрощенной схеме.