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Политика
Лукашенко предложил раздать белорусам землю: Завтра вы можете озолотиться

Лукашенко предложил раздать белорусам землю: Завтра вы можете озолотиться

Александр Лукашенко. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Эта суббота уже стала для белорусов, пожалуй, самым необычным днем за последние четыре месяца. В стране открылись два важных объекта, а глава государства разразился сенсационными заявлениями.
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В первой половине дня президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил церемонию открытия новой, третьей линии Минского метрополитена. В столице страны заработали первые четыре станции Зеленолужской ветки, которая в перспективе должна будет соединить северные и южные районы города.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

В ходе церемонии Лукашенко неожиданно заявил белорусам, что гарантирует им провести новые выборы тогда, когда они примут решение. Означает ли это, что он готов покинуть пост – неизвестно, однако накануне Евросоюз наконец ввел против Батьки санкции, которые вполне могли заставить его и без того напряженные нервы сорваться в панику.

Затем Александр Лукашенко отправился в город Островец, что в Гродненской области. Там открыл первую в стране атомную электростанцию БелАЭС, назвав ее запуск историческим событием для Белоруссии. По словам Батьки, с этого момента страна стала ядерной державой.

Вскоре после этого он отправился в поездку по Островецкому району, во время которой сделал еще одно неожиданное заявление. Президент предложил раздать белорусам брошенные участки деревенской земли "за копейки". Политик пообещал, что благодаря им многие граждане смогут "озолотиться" уже завтра. При этом землю он предложил продавать по упрощенной схеме.

Автор: 7 ноября 2020, 18:21 Источник: Белорусский партизан ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холoдно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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