"Гарантирую вам новые выборы": Лукашенко сделал сенсационное заявление

В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в торжественном открытии новой линии Минского метрополитена. Третья, Зеленолужская ветка метро будет отмечена на карте подземки соответствующим названию цветом – зелёным.
Глава государства лично спустился в метро и пообщался с его сотрудниками. Они, в свою очередь, вручили президенту неоднозначный подарок – проездной билет, чем вызвали бурную реакцию в Сети. В интернете белорусы начали шутить на тему того, что Батьке следовало бы спускаться в метро не только на открытия или после терактов, но и в целом почаще общаться с простыми гражданами. Многие были уверены, что этим жестком Лукашенко указали на необходимости куда-нибудь уехать и оставить наконец президентский пост.
И Александр Лукашенко неожиданно дал понять, что готов это сделать. По крайней мере, он заявил, что готов провести в стране новые выборы.
"Гарантирую вам новые выборы – тогда, когда вы примете решение. Гарантирую", – заявил белорусский лидер, обращаясь к народу.
Неизвестно, что сподвигло Батьку произнести эти слова. Вероятно, последней каплей стали санкции, которые накануне против него ввёл Евросоюз. Но действительно ли белорусам наконец удалось добиться своего – остаётся только предполагать.
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