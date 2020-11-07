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Сторонники Трампа вышли на улицы США и обвиняют Байдена в воровстве

Сторонники Трампа вышли на улицы США и обвиняют Байдена в воровстве

Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Президентская гонка в Соединенных Штатах близится к завершению. По официальным данным, кандидат от демократов значительно опережает действующего главу Белого дома.
прочитано 2020 раз

Однако сам президент США Дональд Трамп и его сторонники с этим не согласны. Американский лидер неоднократно указывал на возникшие на пустом месте тысячи голосов за его соперника Джо Байдена, которые волшебным образом появлялись под конец подсчёта в тех штатах, где Трамп очевидно лидировал. Глава государства утверждает, что такое произошло в Пенсильвании, Мичигане, Джорджии и Висконсине.

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Дональд Джон Трамп президент США

В связи с этим глава Белого дома требует остановить подсчет голосов и начать расследование фальсификаций на выборах. Примечательно, что многие американские СМИ попросту не дают президенту высказаться. Радио и телеканалы прерывают трансляцию его обращений, а "Твиттер" помечает его публикации как сомнительные.

Всё это вызвало бурю негодования в американском обществе, особенно – среди поклонников Трампа. Во многих штатах начались митинги и демонстрации, во время которых происходили столкновения граждан друг с другом и с полицией. Примечательно, что Дональд Трамп обзавёлся поддержкой даже среди некоторых латиносов, хотя тот выступал за ужесточение миграционного законодательства.

Напомним, что согласно последним данным, Джо Байден набрал 74,8 миллиона голосов избирателей, на счету Дональда Трампа – 70,5 миллиона. При этом на стороне Байдена 264 из 270 необходимых для победы голоса выборщиков. Трампа пока поддерживают лишь 214.

Автор: 7 ноября 2020, 16:00 Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчaс стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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