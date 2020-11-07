Разместили снайперов без патронов: белорусы смеются над опозоренным в метро Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые за долгое время спустился в минское метро, чтобы принять участие в церемонии открытия третьей, Зеленолужской ветки подземки. Согласно планам строительства, в перспективе она должна соединить районы Минска Зелёный Луг и Курасовщина. Но пока в строй ввели лишь первую очередь из четырех станций – "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь". На карте линия отмечена зеленым цветом.
Но даже здесь Батька умудрился оконфузиться. В честь торжественного открытия сотрудники метро преподнесли Лукашенко символичный подарок – проездной, после чего белорусский интернет взорвался смехом и шутками в адрес главы государства. Пользователи усмотрели в этом жесте работников метро искромётный юмор со множеством намёков.
В Сети предположили, что таким образом они хотели намекнуть, что Александр Лукашенко – лишь простой человек, а не президент, поскольку президенту для поездок на метро проездной не нужен. Другие считают, что подарок был завуалированной просьбой оставить кресло главы государства или приобщиться к обычным людям, почаще спускаясь в подземку.
Пользователи также шутили, что на метро Лукашенко должен уехать в Международный уголовный суд в Гааге, где его будут судить за преступления против белорусского народа. В "Твиттере" сообщили, что вокруг места проведения церемонии разместили снайперов, но на всякий случай не выдали им патронов.
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