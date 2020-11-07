Байден заявил об историческом рекорде по количеству голосов в свою пользу

Если на первых порах действующий президент США Дональд Трамп, представляющий республиканцев, и кандидат от демократов Джо Байден шли бок о бок, то за последние два дня Байден вырвался вперёд со значительным отрывом от соперника. Местные СМИ сообщают, что накануне он одержал победу в ключевых для себя штатах – Джорджии и Пенсильвании, получив свыше 260 голосов выборщиков, в то время как у Трампа их лишь 214. Для победы на выборах необходимо 270 голосов.
Джо Байден заявил, что пока не будет объявлять себя победителем президентской гонки, но указал на то, что в настоящее время его победа уже очевидна. По словам политика, он лидирует в штатах Невада и Аризона и намерен получить 300 голосов выборщиков. Демократ обратил внимание, что за него проголосовало исторически рекордное количество американцев – свыше 74 миллионов человек.
Дональд Трамп с результатами не согласен. Он потребовал приостановить подсчет голосов и обвинил демократов в фальсификациях. И действительно – в нескольких штатах, где к концу подсчета Трамп уверенно лидировал, у его оппонента буквально из ниоткуда разом возникали несколько тысяч необходимых голосов.
Байден, в свою очередь, заявил, что не допустит остановки подсчетов. Политик заверил американцев, что он будет прислушиваться ко всем жителям, включая тех, кто голосовал против него.
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