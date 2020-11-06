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Политика
Вместо Трампа и Байдена президентом США может стать 80-летняя женщина

Вместо Трампа и Байдена президентом США может стать 80-летняя женщина

Нэнси Пелоси. Фото: Erin Scott - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
США грозит долгий период судебных тяжб из-за результатов голосования на президентских выборах. Дональд Трамп и Джо Байден не намерены признавать своего поражения. Специалист по Соединенным Штатам Сергей Рогов считает, что Белый дом может возглавить спикер Палат представителей Нэнси Пелоси.
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Дональд Трамп обвиняет демократов в фальсификациях при подсчете голосов. В штатах, где американский лидер лидировал, ситуация резко изменилась в пользу его оппонента. Юристы Республиканской партии готовят обращения в суд.

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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

После выборов в США проигравший президент сохраняет полномочия до 20 января. В этот день проходит инаугурация нового главы государства.

Если разбирательство двух кандидатов затянется до 20 января, США останутся без президента и вице-президента, объяснил Сергей Рогов. В таком случае полномочия главы государства согласно Конституции перейдут 80-летней Нэнси Пелоси – спикеру Палаты представителей США.

Джо Байден после подсчета большинства голосов сохраняет лидерство. Он заручился поддержкой 264 выборщиков, Дональд Трамп – 214. Для победы нужно 270 голосов выборщиков.

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Судьба выборов в США решится в так называемых колеблющихся штатах – Аризоне, Неваде, Джорджии, Пенсильвании. Подсчет голосов в этих регионах проходит с фальсификациями, считают юристы Трампа.

Газета New York Post сообщает что Байден может 6 ноября объявить о победе на выборах в США. Кандидат от Демпартии намерен выступить с речью в городе Уилмингтон, штат Делавэр. Секретная служба США направила туда дополнительных агентов.

Трамп не собирается сдаваться. Он заявил о преимуществе над Байденом. Глава Белого дома усомнился в честности подсчета бюллетеней. Голосование по почте стало катастрофой, пожаловался президент.

Автор: 6 ноября 2020, 14:11 Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник

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