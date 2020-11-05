США повторяют судьбу Советского Союза – эксперт

Раскол в американском обществе не преодолен, страна переживает тяжелый кризис. С оценкой результатов выборов в США выступил политолог Алексей Мухин.



Кризис общественного и политического устройства США будет продолжаться долго, считает эксперт. Разногласия оказывают разрушительное влияние на самую сильную экономику планеты, отметил Мухин.



Он напомнил, что все больше стран ищут альтернативу доллару и переходят в расчеты на другие валюты. Для мирового сообщества Соединенные Штаты становятся проблемным государством, которое не выполняет соглашения, раскручивает гонку вооружений, отметил политолог.

По его мнению, в Америке идут те же процессы, которые привели к распаду СССР. "США повторяют историю Советского Союза, я бы сказал, маниакально", – заявил политолог в интервью порталу "Украина.ру".

Итоги президентских выборов в США не окажут существенного влияния на ситуацию. При Дональде Трампе положение США продолжит ухудшаться, а что касается Джо Байдена, то он не в состоянии даже вспомнить имя своего противника, резюмировал эксперт.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Результаты до сих пор неизвестны, продолжается подсчет голосов в "колеблющихся" штатах. Для победы кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.

Судьба выборов может решиться в Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и Аризоне. Если Трамп выигрывает в этих штатах, то переизбирается. Если хотя бы в одном из них побеждает Байден, то республиканцу придется распрощаться с мечтами о втором сроке.

Признавать поражение Трамп и Байден не собираются. Юристы республиканцев жалуются на нечестный подсчет голосов. Точку в выборах в США может поставить Верховный суд.