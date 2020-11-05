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Избрание Байдена президентом США посчитали благом для России

Джо Байден. Фото: Biden Campaign via CNP/www.globallookpress.com
Джо Байден будет для России гораздо более удобным партнером, чем Дональд Трамп. Результаты президентских выборов в США прокомментировал политолог Алексей Зубец.
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Победа Джо Байдена становится все более вероятной. Голоса пока не подсчитаны, но отрыв демократа от своего соперника Дональда Трампа в ключевых штатах увеличивается.

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Байден для России статегически выгоднее, чем нынешний глава Белого дома, считает Зубец. Эксперт напомнил, что кандидат от демократов имеет серьезные проблемы со здоровьем, на него есть масса компромата.

По мнению политолога, после выборов США погрязнут во внутренних политических разборках. Поэтому Байдену будет не до России.

Зубец призвал не принимать за чистую монету грозные заявления Байдена относительно России. Риторику кандидата от Демпартии эксперт назвал "предвыборной болтовней".

Он напомнил о недавнем исследовании Интститута Гэллапа, согласно которому Россия в списке интересов американцев занимает одно из последних мест. Внимание в нашей стране в США будет снижаться, прогнозирует эксперт.

Гораздо больше американские элиты волнует Китай. Зубец считает, что противостояние с Пекином может сблизить позиции Москвы и Вашингтона. "Вполне возможно, что такая точка зрения будет преобладать, и мы увидим улучшение американо-российских отношений", – сказал эксперт в комментарии порталу "Украина.ру".

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Подсчет голосов продолжается. Для победы кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков. Джо Байден значительно опережает Дональда Трампа: сейчас у демократа 264 голоса, у республиканца – 214.

Шансы Байдена на победу увеличились после подсчета голосов в так называемых колеблющихся штатах – Мичигане, Висконсине, Миннесоте. Трамп заподозрил демократов в фальсификациях.

Автор: 5 ноября 2020, 12:51 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

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Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчаc стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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