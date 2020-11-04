Шансы Байдена стать президентом резко увеличились

Джо Байден сократил отставание от Дональда Трампа в ключевых штатах. Юристы республиканца готовят обращения в Верховный суд.

Голосование по почте может сыграть с Дональдом Трампом злую шутку. Из-за пандемии коронавируса более 100 миллионов американцев проголосовали досрочно, многие из них по почте.

Исход президентских выборов в США определят результаты в "колеблющихся штатах" – Северная Каролина, Джорджия, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. Сейчас там идет подсчет "почтовых" голосов.

В совокупности эти штаты могут дать перевес Трампу над Байденом по количеству выборщиков. Сейчас у демократа 238 голосов выборщиков, у республиканца – 213.

После закрытия участков Трамп лидировал в "колеблющихся" штатах. Теперь чааша весов склоняется в пользу Байдена.

В Висконсине после обработки 95% голосов разрыв между Трампом и Байденом сократился до 0,6%, в Мичигане – до 0,3%. Главе Белого дома необходимо обыграть оппонента в этих штатах, иначе второй раз в президентское кресло ему не попасть.

Ситуация на сейчас. Северная Королина.



Трамп 50.1%

Байден 48.7% pic.twitter.com/uyGrehVkd2 — &.О.А. (@Xshrdn5i7EiU0xu) November 4, 2020

Юристы Трампа готовят обращение в Верховный суд. В штабе республиканца сомневаются в легитимности голосования в некоторых штатах.

Трамп обвинил демократов в попытке украсть его победу. "Мы никогда не допустим этого", – заявил американский лидер.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы также голосовали за вице-президента, состав Сената и Палаты представителей – верхней и нижней палат парламента.