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Политика
Володин о выборах президента США: Шоу, а не пример демократии

Володин о выборах президента США: Шоу, а не пример демократии

Фото: Liu Jie/XinHua/www.globallookpress.com
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не следит за выборами президента США. Российскую политическую систему он назвал более открытой и эффективной.

Продолжение: Володин призвал не спешить при рассмотрении поправок об изъятии детей из семьи
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"Это шоу называют примером демократии. Более того, предлагают на него смотреть как на стандарт демократии. Не считаю, что это стандарт", – заявил спикер в интервью телеканалу "Россия 24".

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Российская политическая система более открытая и легитимная, уверен спикер. Он напомнил, что в нашей страны президент избирается напрямую, а американского лидера определяют 538 выборщиков.

Происходящее за океаном Володин назвал постановочным шоу с участием двух партий. За ними стоят элиты и борются за своего кандидата. Такой подход себя изжил, убежден спикер.

"Если они для себя эту систему выбрали – пускай ею и руководствуются, но пускай не учат нас, в течение какого времени проводить выборы, как проводить", – сказал Володин.

Напомним, что 3 ноября в США проходят выборы президента. За кресло главы Белого дома борются действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.

Автор: 3 ноября 2020, 20:34 Источник: Сайт Государственной Думы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчaс стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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