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Последний шанс: Тихановская нашла способ переманить силовиков на сторону протестующих

Последний шанс: Тихановская нашла способ переманить силовиков на сторону протестующих

Светлана Тихановская. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Тихановская явилась на встречу с главой министерства иностранных дел Нидерландов. Женщина решилась на откровенный разговор и высказала свое мнение по отношению к белорусским силовикам.
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Встретившись с министром Стефаном Блоком, политик подняла вопрос, связанный с международным расследованием против преступлений в Белоруссии. Более того, Тихановская напомнила о запуске процесса признания силовых структур террористическими организациями.

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 Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Пресс-служба Светланы сообщила, что во время зарубежного визита Блок выразил готовность помочь в этом направлении. Бывший кандидат в президенты вынесла весьма суровый вердикт. По словам Тихановской, те силовики, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции, а их имущество будет арестовано.

"На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа", – заявила Светлана.

Отметим, что глава внешнеполитического ведомства европейской страны согласился способствовать данному вопросу. Не стоит забывать, ранее представители Тихановской заявили, что политик добивается полного отключения Белоруссии от международной системы SWIFT.

Тогда же Светлана Тихановская привлекла внимание общественности идеей создания трибунала. План, имеющий подобный характер, предусматривает сбор и доскональную проверку информации и показаний очевидцев, связанных с проявлением беззакония со стороны властей.

Тихановская добавила, что нарушители закона могут рассчитывать на амнистию только в том случае, если будут содействовать сбору доказательств.

Автор: 21 ноября 2020, 16:13 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник
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Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

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