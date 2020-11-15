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Политика
Трамп сделал заявление о победе Байдена

Трамп сделал заявление о победе Байдена

Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Дональд Трамп объяснил, почему Джо Байден одержал победу на выборах в США. Он разместил очередной пост в "Твиттер" с гневным обращением.
прочитано 577 раз

Действующий президент США Дональд Трамп по-прежнему отказывается признавать свое поражение на выборах. Главная причина, по которой демократ Джо Байден занял первое место, – это фальсификация выборов, уверен политик-республиканец.

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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Несколько часов назад в "Твиттер" Трамп заявил, что на участках отсутствовали наблюдатели, которые должны были следить за происходящим. Также, по мнению президента, победу Байдену обеспечила компания "с плохой репутацией" и "негодным оборудованием", которая производит технику для подсчета голосов.

Речь идет о фирме Dominion и их программном обеспечении Dominion Voting Systems . По словам Трампа, техника не учитывала голоса, отданные избирателями в его пользу. Например, в Мичигане президент якобы из-за этого лишился почти трех миллионов голосов. Но издание The New York Times уже отмечало, что ошибка в штате была допущена из-за человека, и ее уже исправили.

Другие представители Республиканской партии ранее сообщали, что семья Клинтонов (демократы) имеют непосредственное отношение к компании Dominion, а значит, они могли повлиять на исход выборов. Но журналисты из газеты The Washington Post узнали, что у политиков нет долей этой фирмы.

Автор: 15 ноября 2020, 18:06 Источник: РБК

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