Эрдоган намерен прибрать к рукам Азербайджан и Среднюю Азию – эксперт

Аппетиты Реджепа Тайипа Эрдогана растут. Турция поддерживает Азербайджан в конфликте с Армений и поставляет Баку оружие. Но амбиции Анкары гораздо масштабнее: Эрдоган намерен распространить свое влияние на республики Средней Азии, предупреждает политолог Константин Бондаренко.



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