В Москве предупредили Эрдогана о серьезных последствиях превращения собора Святой Софии в мечеть

Решение Анкары "рвет религиозную ткань" не только Турции, но и всего мира, считает сенатор. По его словам, действиям Эрдогана нет ни оправдания, ни объяснения.
Превращение собора Святой Софии в мечеть приведет к усилению религиозной вражды в Турции, считает Морозов. Он предупредил Эрдогана о серьезных политических последствиях такого шага.
"Плюсы минимальны. Минусы очевидны", – цитирует сенатора РИА Новости.
Ранее с призывом к властям Турции обратились в Госдуме. Решение о превращении собора в мечеть там назвали поспешным и предупредили о возможном ущербе для двусторонних отношений.
В пятницу госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении Святой Софии в музей и разрешил изменить его статус на религиозное учреждение. Спустя несколько часов Эрдоган сообщил, что подписал соответствующий указ. Это позволит в скором времени начать проводить там богослужения.
Собор Святой Софии в его нынешнем виде был построен в 537 году во времена императора Юстиниана Великого. На протяжении тысячи лет он был главным храмом Византии и всего православного мира. В годы упадка империи средства на ремонт собора отправляли в том числе московские князья.
В 1453 году султан Мехмед Второй завоевал Константинополь и превратил собор в мечеть. Позже к основному зданию были добавлены пристройки, в том числе минареты. В 1935 году после распада Османской империи светские власти Турции превратили древний храм в музей.
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