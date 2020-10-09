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Политика
Путин призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

Путин призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Путин сделал новое заявление по Нагорному Карабаху, где продолжается конфликт между Азербайджаном и Арменией. Президент России публично обратился к главам этих государств после переговоров по телефону.
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Путин считает, что необходимо прекратить военные действия на этой территории по гуманитарным соображениям. Нужно произвести обмен телами погибших и пленными. Об этом сказано на сайте Кремля.

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Также президент России хочет встретиться с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Он пригласил их в Москву. Беседа запланирована на 9 октября.

Стоит отметить, что Путин публично призвал прекратить боевые действия после того, как пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по телефону.

Ранее Владимир Владимирович назвал происходящее на территории Карабаха трагедией. Тогда он также выступил за прекращение военных действий. По мнению Путина, там находятся не чужие для России люди.

Напомним, 27 сентября в Карабахе начались столкновения. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в эскалации конфликта, который наблюдается несколько десятилетий. В 1990-х годах Нагорных Карабах пытался стать независимой от Азербайджана территорией.

Война вспыхнула после того, как Баку попытался вернуть регион. Несмотря на то, что в 1994 году было заключено перемирие при посредничестве России, столкновения все равно происходят.

Автор: 9 октября 2020, 08:43 Источник: Президент России ✓ Надежный источник

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