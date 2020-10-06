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Политика
Дума обсудит поддержку пострадавших от пандемии отраслей

Дума обсудит поддержку пострадавших от пандемии отраслей

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В осеннюю сессию Госдума расмотрит законопроекты, направленные на поддержку пострадавших от пандемии отраслей экономики. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в ходе встречи президента Владимира Путина с руководителями парламентских фракций. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.
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"ГД продолжит в осеннюю сессию рассматривать законодательные решения, направленные на поддержку отраслей, пострадавших из‑за пандемии, в повестке также конституционные законы и федеральный бюджет", – сказал Володин.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

На повестке у парламентариев находятся 1 264 законопроекта, уточнил спикер. Важно, чтобы во время пандемии депутатский корпус был работоспособен, указал председатель нижней палаты. Некоторые подразделения ГД переведены на дистанционный формат, добавил Володин.

Парламентарии обязаны соблюдать меры безопасности, отметил спикер. По его словам, после возвращения из регионов заболеваемость среди законодателей выросла.

Володин напомнил, что осенью парламентариям предстоит рассмотреть конституционные вопросы и пакет бюджетных законопроектов. "И, конечно, нам важно рассмотреть вопросы, которые касаются защиты наших граждан, оказания поддержки отраслям экономики, наиболее сильно пострадавшим от пандемии", – сказал спикер.

Вячеслав Володин. Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Говоря о весенней сессии, которая пришлась на разгар пандемии, Володин отметил максимальную консолидацию думских фракций. Приоритетными для законодателей были вопросы поддержки граждан и пострадавших отраслей экономики, указал спикер.

"Мы понимали, что в основе стоит защита граждан, нужно было сделать все зависящее от ГД", – заключил председатель нижней палаты.

Напомним, что 15 сентября Госдума провела первое пленарное заседание осенней сессии. Главной задачей депутатского корпуса в этом политическом сезоне будет рассмотрение проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Правительство 30 сентября внесло в нижнюю палату пакет из 15 законопроектов.

6 октября 2020, 19:46 Источник: Сайт Государственной Думы ✓ Надежный источник

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