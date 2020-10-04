СМИ рассказали, кто может сменить подхватившего смертельный вирус Трампа

Президент США Дональд Трамп сдал положительный тест на коронавирус и ушел на самоизоляцию. Британская газета The Telegraph рассказала, что будет, если американский лидер не вернется к исполнению своих обязанностей.



Дональду Трампу в этом году исполнилось 74 года. Заразившийся коронавирусом политик находится в группе риска. Близкий к главе Белого дома источник сообщил, что состояние президента "внушает беспокойство".



Не исключено, что Дональд Трамп в ближайшее время не сможет вернуться к исполнению обязанностей. В таком случае власть перейдет к вице-президенту Майку Пенсу, пишет британская газета The Telegraph.

Но даже если американский лидер поправится, для возвращения в Белый дом ему придется пройти через ряд бюрократических процедур. Ему необходимо в письменной форме известить Конгресс о выздоровлении, затем парламент будут решать, сможет ли глава государства вернуться к исполнению обязанностей.

При этом большинство в нижней палате Конгресса США – Палате представителей – составляют демократы. К Трампу они настроены крайне недружелюбно.

Если парламент не разрешит Дональду Трампу вернуться к работе, его заменит Майк Пенс. Если последний тоже заболеет, обязанности главы государства перейдут к спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщает The Telegraph.

О заражении коронавирусом Трамп сообщил 2 октября в "Твиттер". Глава Белого дома признался, что чувствует себя плохо, однако позже заявил, что его состояние стабилизировалось. Он пообещал поскорее вернуться к работе.

Дональд Трамп заразился коронавирусом за месяц до президентских выборов. Они пройдут 3 ноября. По данным социологических опросов, в предвыборной гонке нынешний глава государства отстает от своего конкурента от Демократической партии Джо Байдена.