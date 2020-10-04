СМИ рассказали, кто может сменить подхватившего смертельный вирус Трампа

Дональду Трампу в этом году исполнилось 74 года. Заразившийся коронавирусом политик находится в группе риска. Близкий к главе Белого дома источник сообщил, что состояние президента "внушает беспокойство".
Не исключено, что Дональд Трамп в ближайшее время не сможет вернуться к исполнению обязанностей. В таком случае власть перейдет к вице-президенту Майку Пенсу, пишет британская газета The Telegraph.
Но даже если американский лидер поправится, для возвращения в Белый дом ему придется пройти через ряд бюрократических процедур. Ему необходимо в письменной форме известить Конгресс о выздоровлении, затем парламент будут решать, сможет ли глава государства вернуться к исполнению обязанностей.
При этом большинство в нижней палате Конгресса США – Палате представителей – составляют демократы. К Трампу они настроены крайне недружелюбно.
Если парламент не разрешит Дональду Трампу вернуться к работе, его заменит Майк Пенс. Если последний тоже заболеет, обязанности главы государства перейдут к спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщает The Telegraph.
О заражении коронавирусом Трамп сообщил 2 октября в "Твиттер". Глава Белого дома признался, что чувствует себя плохо, однако позже заявил, что его состояние стабилизировалось. Он пообещал поскорее вернуться к работе.
Дональд Трамп заразился коронавирусом за месяц до президентских выборов. Они пройдут 3 ноября. По данным социологических опросов, в предвыборной гонке нынешний глава государства отстает от своего конкурента от Демократической партии Джо Байдена.
Трамп не болен.— Авербух Максим (@rus_analit) October 3, 2020
1. Ему надо "перезагрузить" свою неудачно идущую кампанию для чего:
2. "Победить" коронавирус
3. Этот прием давно известен в американской политологии и называется "Октябрьский сюрприз"
4. И опять же свобода маневра с дебатами, сочувствием избирателей и пр
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