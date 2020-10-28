Эксперт объяснил слова Лукашенко о финансировании протестующих из-за рубежа

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Александр Лукашенко не устает повторять, что протестующими управляют "западные кукловоды". Политолог объяснил, почему Батька делает ставку на подобную риторику.
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Последнее время политическая обстановка в Белоруссии набирает обороты. Протестующие стали предпринимать более радикальные меры, чтобы выразить несогласие с действующей вертикалью власти.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Сейчас в стране проходит так называемая национальная забастовка. Нельзя сказать, что течение носит массовый характер, но подобный шаг действительно доставил хлопот Лукашенко. Это подтверждают заявление Батьки о том, что студентов, которые выходят на акции протеста, необходимо отчислять из вузов.

Действующий президент Белоруссии гнет свою линию, утверждая, что несогласных с проводимой им политикой активно поддерживают из США и Европы. Политолог Валерий Карбалевич объяснил, почему Батька каждый раз использует один и тот же тезис.

По словам Карбалевича, Лукашенко стремится показать, что он на сегодняшний день остается безоговорочным лидером для белорусского народа. Конфликт людей и власти, по мнению Батьки, создается искусственно из-за рубежа. Риторика Лукашенко сводится к тому, что на территории Белоруссии нет и быть не может людей, которые недовольны президентом, отметил эксперт.

Карбалевич напомнил, что во время предвыборной кампании Лукашенко роль "зарубежных провокаторов" выполняла Россия. Наиболее ярким эпизодом этого политического спектакля стало задержание нескольких десятков граждан братской страны, которых Лукашенко обвинил в намерении дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, передает телеканал "360".

Автор: 28 октября 2020, 20:05 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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Посмотрел на ОМОН , их снаряжение, на транспорт, их упаковку и понял, кто съедает народные деньги . Это сколько надо денег, чтоб содержать эту свору нелюдей ?! А на пенсионеров, врачей,учителей ,детей у главного надсмотрщика денег нет .
Гость
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Кто управляет гестаповским ОМОНом на улицах городов Беларуси ?! Кто отдаёт преступные приказы церберам из силовых структур стрелять по мирным гражданам , убивать их , калечить , сечь дубинками ?!
Гость
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А кто финансировал фальсификацию президентских выборов в Беларуси ?! Кто финансирует омоновцев - нелюдей, которые избивают, калечат и убивают белорусский народ ?!
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