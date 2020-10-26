Мишустин поблагодарил депутатов за работу над бюджетом

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил благодарность депутатам Госдумы за конструктивный подход в обсуждении проекта бюджета на следующий год и плановый период 2022-2023 годов. В ходе дальнейшей работы над главным финансовым законом необходимо добиться максимально эффективного использования средств, указал руководитель правительства.



Правительство и Дума завершают работу над так называемым нулевым чтением бюджета. Он поблагодарил депутатов за конструктивный подход и предложения, которые прозвучали в ходе обсуждений с участием представителей кабмина.



В ходе дальнейшей работы нужно добиться того, чтобы бюджетные средства были использованы максимально эффективно, сказал Мишустин в ходе встречи с руководством нижней палаты и думских фракций.

В условиях пандемии коронавируса проект бюджета получился "напряженным", в нем есть дефицит, отметил глава правительства. Он подчеркнул, что в первую очередь бюджет направлен на поддержку граждан.

"На это нацелены все наши ресурсы, национальные ресурсы, которые нам удалось в том числе сконцентрировать в текущем моменте", – сказал премьер-министр.

Фракции Госдумы в целом поддерживают проект нового бюджета, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. "Все предыдущее время все профильные комитеты ГД, фракции изучали проект закона о бюджете. И необходимо отметить, что правительство по каждому профильному комитету, по каждой госпрограмме вело диалог, – сказал он.

Напомним, что правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Первое чтение запланировано на 29 октября.

