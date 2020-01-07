Сделано заявление об аресте Зеленского после роскошного отдыха за границей

Скандал, разразившийся вокруг отдыха президента Украины за границей, продолжает набирать обороты. Эксперты заговорили о возможном аресте Владимира Зеленского.

Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой раскритиковал Владимира Зеленского за частную поездку в Оман. По словам эксперта, президент не может иногнито выезжать в другие страны. В противном случае он должен официально назначить своего заместителя.

"Потому что остается лицо за него, в каких-то экстремальных случаях он дает команду, ему перепоручается. Был такой указ, у меня вопрос? Указ о том, что премьер-министр выполняет его обязанности или не было?", – разразился гневной речью Владимир Лановой в эфире телеканала "Наш".

Политик добавил, что во время отдыха у Владимира Зеленского не было дипломатического статуса, а, значит, его могли арестовать как частное лицо. "И что будет делать наша страна без президента? Выяснять как его освободить там. А по каким-то там тайландским законам его нельзя будет освободить", – цитирует бывшего министра экономики "ПолитНавигатор".

Ранее СМИ сообщили о том, что президент Украины уехал вместе с семьей на побережье Оманского залива. По данным портала Strana.ua., Владимир Зеленский остановился в одном из самых дорогих отелей Омана, где стоимость люкса составляет четыре тысячи евро за ночь.