Алене Водонаевой грозит тюрьма за высказывание о России

Телеведущая Алена Водонаева часто делиться своим мнением, в том числе и в отношении политических реформ. На этот раз ее внимания удостоился вопрос о материнском капитале.

По мнению светской львицы, платить более миллиона рублей за троих детей – отвратительная идея. Эти деньги рискуют стать роковыми для будущих поколений. Ведь рожать начнут не нормальные семьи, а "отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки".

Водонаева не понимает, как можно заводить детей, когда в стране все трещит по швам. В России большие проблемы с образованием и медициной, зато президент требует повышения уровня демографии.

"Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение", – утверждает Алена.

Депутат Госдумы Виталий Милонов взорвался после таких провокационных высказываний. Мало того, что он назвал Водонаеву накрашенной проституткой, так еще и обвинил ее в диверсии.

"Это призыв к убийствам. Президент бьется за рождаемость в России. Вся работа на это направлена. И тут выходит расфуфыренная дура и думает, что за это ей ничего не будет? Как бы не так! Мы ее отправим не "Дом-2" строить, а лес пилить в Сибирь. Пусть поживет годик в ссылке, проветрит мозги. Потом такую чушь писать не станет", – негодует политик.

