"Поганый рот заткнем навсегда": Путин шокировал заявлением о Западе

Встреча президента с ветеранами прошла в Санкт-Петербурге в годовщину прорыва блокады Ленинграда. Владимир Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" и "Рубежному камню" на Невском пятачке, где во время войны был ранен его найти.
Выступая перед ветеранами, глава государства рассказал о планах по созданию специального центра для хранения архивных документов и фотоматериалов, посвященных ВОВ, сообщает ТАСС. По словам российского лидера, его целью будет предотвратить переписывание истории странами Запада, которые стремятся снизить историческую роль Красной армии. Не обошлось и без "крепких" заявлений.
"Я думаю, что этот центр будет открытым для всего мира. мы не позволим эти попытки представить историю в другом свете. Еще раз подчеркну – мы этот поганый рот заткнем документами навсегда, чтобы неповадно было", – сказал Владимир Путин.
В комментариях к новости многие юзеры выразили свое удивление резкой реплике Путина.
"А вообще, тов-щ Путин жжет, конечно, но слишком уж смелое заявление. Думаю, чхать все на Россию хотели", "Ничего себе! Вот это он разошелся...", – пишут пользователи Сети.
Кроме того, глава российского государства пообещал, что к 75-летию победы в Великой Отечественной войне ветераны получат единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей. А те, кто во время боевых действий работал в тылу, получат по 50 тысяч рублей.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров также отметил, что Владимир Путин намерен написать большую статью о войне на основе архивных документов. Лавров отметил, что в ней президент будет опираться исключительно на факты.
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