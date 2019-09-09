Прогнулся перед Путиным: названа главная уступка Зеленского

Сыграет ли роль освобождение Украиной ополченца Владимира
Цемаха, задался вопросом военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, российский
лидер "никогда не платит добром". Да и вообще, написал аналитик в
колонке на сайте "Обозреватель", Владимир Путин не склонен идти на
компромиссы.
Президенту России нужно одно – суверенитет Украины, полагает военный эксперт. "И если со стороны Кремля осуществляются какие-либо встречные шаги, это значит, что мы поступаемся суверенитетом", – заявил Жданов.
Он отметил, что в команде Зеленского начали звучать предложения об амнистии участников боевых действий на стороне Донецкой и Луганской республик. Жданов напомнил, что в одном из августовских интервью новоиспеченный спикер Верховной рады Дмитрий Разумков обронил фразу, что Донбассу придется дать особый статус.
К слову, специальное положение ДНР и ЛНР предусмотрено минскими соглашениями, подписанными Киевом пять лет назад. Учитывая, что у Зеленского есть большинство в парламенте, принять решения об амнистии и особом статусе Донбасса не составит труда, полагает военный аналитик.
"На сегодняшний день я вижу, что взят курс на "мир любой ценой". Значит, ценой суверенитета. Других компромиссов, приемлемых для России, просто не существует", – резюмировал Жданов.
Дорогие мои, перестаньте называть процесс "обменом пленных", это обмен заключёнными. Не надо участвовать в ложном дискурсе на радость украинским нацистам.— Алексей Мухин (@Mukhin_Alexey) September 7, 2019
Окончание войны в регионе было одним из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Тем не менее боевые действия в регионе продолжаются. Потери несут как ополченцы, так и украинские военнослужащие.
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся в субботу, 7 сентября. Всего обменяли 70 человек, по 35 с каждой стороны. Среди вернувшихся – главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и задержанные недалеко от Керченского пролива моряки. Зеленский встретил военнослужащих в киевском аэропорту.
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