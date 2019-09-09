Шойгу дал суровый ответ США

После переговоров России и Франции в формате "2+2" глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу дал суровый ответ на попытку провокации со стороны его американского коллеги Марка Эспера. Попытка пристыдить Москву за проведение независимой политики в интересах собственного народа явно провалилась.

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