"Связан с убийством": появился сенсационный компромат на Порошенко

Ренато Усатый отмечает, что он не работал вместе с Петром Порошенко, и тот не был ему конкурентом. "У нас никогда не было ничего общего", – подчеркнул молдавский политик. Однако он не смог держать при себе сведения о бывшем президенте Украины и был вынужден предать их огласке из-за важности.
"Мне передали информацию, связанную с преступлениями, совершенными на территории Молдовы. Он связан с убийством своего родного брата", – в эфире телеканала TVC21 объявил Ренато Усатый. Есть и другие эпизоды из жизни Петра Порошенко, которые необходимо тщательно расследовать, заметил он.
"При очень загадочных обстоятельствах погибла семья Шупарских, у которой я часто гостил. И после этого Порошенко становится собственником их активов", – цитирует издание "Политнавигатор" молдавского политика.
а именно Петру Мадан и другие, создали ряд ОПГ,которые совершили на территории Молдовы с 1996по 2004год ряд особо тяжких преступлений,мошенничество в особо крупных размерах,хищения, есть подозрения в адрес Порошенко и в организации убийства своего родного брата,Михаила Порошенко pic.twitter.com/lYuq6deEMf— mangust (@JohnnOwl) January 12, 2018
Ранее Усатый передавал украинским журналистам постановление прокуратуры, в котором говорится о причастности Петра Порошенко к деятельности ряда ОПГ, действовавших в Молдавии в период с 1996 по 2004 годы. Они занимались особо тяжкими преступлениями – мошенничеством в особо крупном размере, а также хищениями.
Кроме того, в постановлении было написано о подозрениях в том, что подконтрольные Петру Порошенко бандиты организовали убийство его родного брата Михаила. Мужчина, согласно сообщениям СМИ, он погиб в результате ДТП на территории Молдавии. Однако Ренато Усатый считает, что тот был утоплен, в страну попал уже мертвым, а авария была ничем иным как попыткой скрыть следы преступления.
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