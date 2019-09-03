"Связан с убийством": появился сенсационный компромат на Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко может быть замешан не только в коррупционных скандалах и злоупотреблении властью. Молдавский оппозиционный политик Ренато Усатый заявил, что у него есть сведения о причастности политика к убийствам.

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