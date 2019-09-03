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Политика

"Связан с убийством": появился сенсационный компромат на Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Бывший президент Украины Петр Порошенко может быть замешан не только в коррупционных скандалах и злоупотреблении властью. Молдавский оппозиционный политик Ренато Усатый заявил, что у него есть сведения о причастности политика к убийствам.

Продолжение: Поставят к стенке: Порошенко предсказали страшную участь
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Ренато Усатый отмечает, что он не работал вместе с Петром Порошенко, и тот не был ему конкурентом. "У нас никогда не было ничего общего", – подчеркнул молдавский политик. Однако он не смог держать при себе сведения о бывшем президенте Украины и был вынужден предать их огласке из-за важности.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

"Мне передали информацию, связанную с преступлениями, совершенными на территории Молдовы. Он связан с убийством своего родного брата", – в эфире телеканала TVC21 объявил Ренато Усатый. Есть и другие эпизоды из жизни Петра Порошенко, которые необходимо тщательно расследовать, заметил он.

"При очень загадочных обстоятельствах погибла семья Шупарских, у которой я часто гостил. И после этого Порошенко становится собственником их активов", – цитирует издание "Политнавигатор" молдавского политика.

Ранее Усатый передавал украинским журналистам постановление прокуратуры, в котором говорится о причастности Петра Порошенко к деятельности ряда ОПГ, действовавших в Молдавии в период с 1996 по 2004 годы. Они занимались особо тяжкими преступлениями – мошенничеством в особо крупном размере, а также хищениями.

Кроме того, в постановлении было написано о подозрениях в том, что подконтрольные Петру Порошенко бандиты организовали убийство его родного брата Михаила. Мужчина, согласно сообщениям СМИ, он погиб в результате ДТП на территории Молдавии. Однако Ренато Усатый считает, что тот был утоплен, в страну попал уже мертвым, а авария была ничем иным как попыткой скрыть следы преступления.

Автор: 3 сентября 2019, 13:54

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Решится Зеленский посадить Порошенко?
Ответить
Решится Зеленский посадить Порошенко?
Может быть да, а может и нет
А если застрелит, поставив к стенке
Заслужит тогда авторитет

В прошлой Раде много уродов
Которых нужно посадить
Зеленский обязан своему народу
Этих ублюдков в тюрьму заключить
Их там пожизненно сгноить

Преступников из прошлой Рады
В кандалах в Одессе провести
Эти уроды в смертях виноваты
На коленях заставить их проползти

Главные преступники известны
Геращенко, Порошенко, Порубий
Ярош, Аваков не безизвестный
Этих не жалко разрубить

Урод - преступник Гончаренко
Сжигал людей живьём в Одессе
Этого нужно поставить к стенке
Он делал СЕЛФИ все в процессе
1

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