Опасная ловушка: обнародован итог встречи Путина и Зеленского

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока еще не состоялась, однако эксперты уже берутся судить о том, чем она может закончиться. Специалисты считают, что украинский лидер находится в заведомо проигрышном положении.

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