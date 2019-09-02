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Политика

Опасная ловушка: обнародован итог встречи Путина и Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока еще не состоялась, однако эксперты уже берутся судить о том, чем она может закончиться. Специалисты считают, что украинский лидер находится в заведомо проигрышном положении.
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Журналист Виталий Портников в авторской колонке в издании "Еспресо" взялся оценить итог встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Переговоры двух президентов еще должны состояться в рамках встречи лидеров "нормандской четверки". Однако уже сейчас эксперт видит, что для украинского президента сам факт встречи является одновременно большим достижением и опасной ловушкой.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

В первую очередь журналист обратил внимание на то, насколько по-разному к перспективе грядущей встречи относятся мировые лидеры. Канцлер Германии Ангела Меркель, по его словам, старается дистанцироваться от встречи и проявляет максимальную осторожность. Портников считает, что она ведет себя так, поскольку сомневается в итогах встречи.

Президент Франции Эммануэль Макрон, наоборот, подчеркивает свою роль в организации переговоров. Для него, уверен эксперт, внешнеполитическим успехом будет считаться уже сам факт встречи лидеров стран "нормандской четверки".

Похожую позицию занимает и Владимир Зеленский. Для него присутствие за одним столом переговоров с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным станет своего рода достижением. Однако в этом и таится главная опасность грядущего мероприятия. По мнению украинского эксперта, этот факт во многом определяет взгляд президента России на предстоящую встречу.

"Путин намерен обменять склонность Зеленского и Макрона к эффектам и быстрым эффектам на конкретный результат, в очередной раз переиграть своих неопытных и экзальтированных противников", – считает Виталий Портников.

По его словам, Владимир Зеленский окажется перед непростым выбором – либо выполнить условия, которые ему поставит российская сторона, либо сорвать встречу и таким образом втоптать собственную репутацию в грязь. Еще более опасно для президента Украины, если опасность будет угрожать имиджу французского лидера. "В этом случае уже Макрон станет давить на украинского президента, чтобы спасти свой авторитет", – уверен журналист.

Таким образом, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского еще не состоялась – неизвестна даже точная дата и место для переговоров. Однако уже сейчас даже те эксперты, которые стараются быть максимально комплиментарными к президенту Украины, признают, что для него мероприятие превратится в тяжелейшую проверку. Скорее всего, уверены специалисты, бывшего шоумена ждет жесточайшее поражение на дипломатическом поле.

Автор: 2 сентября 2019, 15:31

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Зе
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"Да, я шут , я циркач, - так что же?"...
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