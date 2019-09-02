Зеленский нанес новый удар поверженному Порошенко

"Слуга" народа будет принимать законы
самостоятельно, если не найдет общего языка с другими парламентскими
политическими силами. Об этом Зеленский заявил 2 сентября на совещании с
членами правительства, депутатами и правоохранительными органами.
Он напомнил, что за него и поддерживающую его партию проголосовало большинство украинцев. Это дало "Слуге народа" абсолютное большинство в Верховной раде девятого созыва. "К сожалению, не все партии хотят работать ради общества, но я думаю, что мы найдем подход, а не найдем, тогда будем принимать законы сами", – объявил Зеленский.
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