Пришедший в школу Зеленский закатил скандал из-за сына

Сын президента Кирилл Зеленский будет учиться в одной из школ Киева. Глава государства и его супруга пришли на
празднование Дня знаний в учебное заведение. Однако внимание прессы им не
понравилось.
Зеленский и его жена не захотели, чтобы их сын попал в объективы телекамер. Президентская чета попросила журналистов не снимать.
К демаршу Зеленского и его супруги украинские СМИ отнеслись неоднозначно. Некоторые посчитали случившееся скандалом. "Зеленский отвел сына в школу и устроил скандал: видео" – с таким заголовком вышел материал в издании "Обозреватель".
"Сам президент неоднократно упоминал в интервью, что не хотел бы афишировать свою личную жизнь, да и фото детей Зеленских попадают в Сеть не так часто", – пишут "Вести".
Елена Зеленская на своей странице в Instagram прокомментировала начало учебного года. По ее словам, в следующие 12 лет сын узнает о дружбе и разочаровании, поедет в первое путешествие без родителей, научится быть ответственным и закалять характер.
А правд ,что Зеленский сын Хазанова? pic.twitter.com/57d4mRLjpm— Дядя Федор три (@Fv15ZRuT64JRbxT) April 14, 2019
У Владимира Зеленского и его супруги двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году. В 10 лет она сделала первые шаги в актерской карьере, снявшись в фильме "8 новых свиданий". Спустя два года Александра участвовала в шоу "Рассмеши комика. Дети". В 2013 году у Зеленских родился сын Кирилл.
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