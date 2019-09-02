Забитому неудачнику Порошенко объявили приговор

Экс-глава украинского правительства Николай Азаров привел
пугающие цифры. По его мнению, они наглядно свидетельствуют об
"успехах" президентства Порошенко.
Бывший премьер-министр рассказал об ужасающих потерях страны от всплеска туберкулеза. Азаров обвинил в сложившейся ситуации Петра Порошенко и экс-министра здравоохранения Ульяну Супрун.
По его словам, каждый год в стране от этой болезни умирает около четырех тысяч человек. В своем Facebook бывший премьер-министр написал, что в прошлом году опасный диагноз поставили 36 тысячам человек.
При этом он привел данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым четверть случаев туберкулеза в Незалежной являются недовыявленными. "Это приговор госперевороту, Порошенко и Супрун в отдельности", – заключил Азаров.
За свои действия на посту президента Петр Порошенко может поплатиться свободой, не исключил теперь уже бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. "В нашей стране могут сесть все", – цитирует его "Гордон".
Ранее депутат Верховной рады Антон Геращенко предупредил экс-президента, что против него могут возбудить сотни, а то и тысячи уголовных дел. Подать заявление против бывшего главы государства может любой украинец, подчеркнул парламентарий.
Порошенко подозревают в легализации преступных доходов, узурпации власти и давлении на суд. Последнее время бывший президент зачастил за границу. Не исключено, что он вывозит в другие страны свое имущество.
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