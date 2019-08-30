Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной

Первое сообщение о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной уже состоялся, появилось в ночь на 30 августа. Журналисты, эксперты и интернет-пользователи обратили на него особое внимание, ведь информацией поделился в Facebook глава Генеральной прокуратуры Незалежной Руслан Рябошапка.
"Обмен совершился! Моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем", – цитирует его URA.ru. Отмечается, что генпрокурор продублировал запись сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой.
Одновременно с этим украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский вместе с охраной выдвинулся в аэропорт Жуляны, передает телеканал "360". Пресса предположила, что два эти события связаны. Тем более что российские издания проинформировали о приземлении засекреченного борта в столичном аэропорту – якобы он должен вернуть освобожденных граждан Незалежной домой.
В аэропорт "Киев" (Жуляны) прибывают встречающие— Крым.Реалии (@krymrealii) August 30, 2019
Валентина Андрияш: Я в 7 утра увидела по телевизору, что может быть обмен, я купила цветы для Олега Сенцова и приехала сюда. Буду их ждать здесь, потому что я всех их люблю и считаю, они должны жить свободно в свободной стране" pic.twitter.com/nbp0l1VuW9
Вскоре стало понятно, что Киев свои обязательства по соглашению выполнять не спешит. "Не знаю, кто там что пишет по "состоявшемуся обмену", но на Украине даже не всех россиян еще свезли на пункт сбора. Половина из обменного списка еще в СИЗО", – цитирует "Царьград" военного корреспондента Александра Коца.
Не верить сообщениям с Украины призвал заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов. "Верховная рада – это источник дезинформации, как правило", – цитирует сенатора НСН. По его словам, процесс обмена заключенными осложняется необходимостью соблюдения официальных процедур.
"Никаких обменов российское законодательство не предполагает", – подчеркнул глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Он пояснил, что закон предусматривает два варианта развития событий. Либо Россия передает заключенных на Украину для отбывания наказания, и вопрос с помилованием и освобождением решается уже там, либо оформляется помилование, а затем они улетают на родину.
Как бы то ни было, сообщение о завершении обмена оказалось дезинформацией. Опровергли его даже в офисе Зеленского. "Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", – цитирует RT пресс-службу президента Украины.
Совестливые российские СМИ с восторгом пишут об освобождении украинских террористов и недопиратов. Про собственных граждан, взятых в заложники Украиной и про граждан Украины, преследуемых по по политическим мотивам - стыдливо молчат.— Голос Мордора (@spacelordrock) August 30, 2019
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