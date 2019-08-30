Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной

Первое сообщение о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной уже состоялся, появилось в ночь на 30 августа. Журналисты, эксперты и интернет-пользователи обратили на него особое внимание, ведь информацией поделился в Facebook глава Генеральной прокуратуры Незалежной Руслан Рябошапка.

"Обмен совершился! Моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем", – цитирует его URA.ru. Отмечается, что генпрокурор продублировал запись сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой.

Одновременно с этим украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский вместе с охраной выдвинулся в аэропорт Жуляны, передает телеканал "360". Пресса предположила, что два эти события связаны. Тем более что российские издания проинформировали о приземлении засекреченного борта в столичном аэропорту – якобы он должен вернуть освобожденных граждан Незалежной домой.

В аэропорт "Киев" (Жуляны) прибывают встречающие



Валентина Андрияш: Я в 7 утра увидела по телевизору, что может быть обмен, я купила цветы для Олега Сенцова и приехала сюда. Буду их ждать здесь, потому что я всех их люблю и считаю, они должны жить свободно в свободной стране" pic.twitter.com/nbp0l1VuW9