Скрутили и посадили в машину: задержан Алмазбек Атамбаев

8 августа экс-главу Киргизии задержали сотрудники МВД. После долгих переговоров политика скрутили и посадили в машину. Стоит отметить, что он сдался самостоятельно, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
В новом этапе спецоперации в селе Кой-Таш, где находится дом Атамбаева, приняли участие около двух тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Как сообщает телеканал "360", глава МВД Киргизии Кашкар Джунушалиев лично командовал силовиками.
Накануне, 7 августа, уже были предприняты две попытки по захвату экс-президента, но обе оказались провальными. Сторонники Алмазбека встали на его защиту, дав силовикам мощный отпор. По данным РИА ФАН, в результате штурма пострадали 52 человека. Шесть сотрудников спецназа были ранены и попали в заложники, а один скончался. Кроме того, глава милиции Чуйской области впал в кому и до сих пор находится в тяжелом состоянии.
Несмотря на победу, сотрудники МВД не смогли спокойно вывезти заложника. Сторонники Атамбаева не пропустили машину силовиков, в которой он находился. В связи с этим автомобиль пришлось развернуть. Возможно политического деятеля решили вывезти по объездной дороге, отмечает "Царьград".
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