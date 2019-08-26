"Боится "открутить голову": откровенное заявление об отношениях Лукашенко с сыном

У Батьки открылись глаза на произвол в правоохранительной
системе, но критиковать ответственного язык не повернулся, отмечает издание
"Белорусский партизан". По мнению журналистов, это подтверждает
постановочность совещания с силовиками 24 августа.
Лукашенко долго метал гром и молнии, говорил о фальсификациях в расследовании уголовных дел. Между тем его помощником и куратором силового блока республики является старший сын - 43-летний Виктор.
В отношении него Лукашенко не произнес ни одного критического слова. "Почему Лукашенко боится "открутить голову" своему помощнику-куратору силового блока?" – задается вопросом издание.
Виктор Лукашенко на открытии мотосезона с российским флагом pic.twitter.com/aEpD5Ouvne— Свабодка (@svabodka) April 30, 2017
По мнению "Белорусского партизана", Виктор Лукашенко был назначен на свою должность с целью сохранения системы. Журналисты напомнили, что серьезные вопросы к работе правоохранительных органов возникают уже 25 лет, но все это время силовики исправно получали государственные награды и звания.
Совещание с представителями правоохранительных органов Лукашенко назвал "историческим". Батька указал силовикам на серьезные недостатки в их работе. По его словам, некоторые из них "оборзели и прибурели" до такой степени, что не достойны носить погоны.
Популярные темы форума
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
"Давай поженимся" когда нибудь закончится?
Кому верить Богу или астрологу?
Отец одиночка
На что обращают внимание мужчины?
Секс на первом свидании
Наши питомцы.
Надоело одиночество!...
Животные
Девушка снималась в порно