Сделано объявление о встрече Путина с Зеленским

Сделано официальное объявление о переговорах в нормандском формате по поводу выхода из кризиса в Донбассе на уровне лидеров стран. Если до этого момента президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не проведут двустороннюю встречу, это будет первым мероприятием, на котором они увидятся лично.

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