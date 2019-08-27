Сделано объявление о встрече Путина с Зеленским

По итогам саммита "Большой семерки" будет опубликован текст, в котором содержатся все принятые во время встречи лидеров стран G7 решения. Запланировали они и переговоры о решении украинского кризиса.
"Мы запротоколировали – и это есть в тексте, который мы выпускаем, что мы собираем в сентябре встречу в нормандском формате на уровне глав государств и правительств", – цитирует РИА ФАН президента Франции Эммануэля Макрона. Это заявление он сделал во время совместной пресс-конференции по итогам саммита.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила за личную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Я хочу, чтобы состоялись переговоры между украинским президентом и российским президентом", – цитирует RT главу немецкого правительства. Место проведения встречи она не назвала, однако обмолвилась, что, скорее всего, речь будет идти о Париже.
Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению саммита в нормандском формате по Украине в ближайшее время, он пройдёт в Париже— RT на русском (@RT_russian) August 25, 2019
Пользователи Сети неоднозначно восприняли заявление Меркель. Они заметили, что канцлер Германии сама может озвучить Путину тезисы западных лидеров, не прибегая к "испорченному телефону" – Зеленскому, передает "Царьград". Дескать, собственной позиции у украинского главы нет, и встречаться с ним одним президенту России незачем.
"Встреча ради встречи никому не нужна. Нужны конкретные действия", – цитирует НСН бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника. Среди событий, которые могут приблизить и сделать более продуктивными переговоры Путина с Зеленским, он назвал обмен пленными, подписание закона об амнистии, закона об особом статусе Донбасса и выполнение других пунктов минских соглашений.
"Таких действий нет. Все в ожидании, что новый парламент может начать эту работу, но пока идут только заявления, и то противоречивые", – подчеркнул Олейник.
Впрочем, это не значит, что встреча Путина и Зеленского не сможет состояться в нормандском формате. Россия использует подобные возможности, чтобы напомнить Украине и международной общественности об обязательствах, которые та взяла на себя в рамках минских соглашений, но отказывается выполнять.
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