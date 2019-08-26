Атаковавший Путина Зеленский крупно оконфузился

Президент Украины Владимир Зеленский, успевший отметиться хамскими выпадами в адрес Владимира Путина, явно не в курсе, что на Западе возобладал тренд на налаживание отношений с Россией. Об этом заявил политический аналитик Владимир Скачко. В противном случае речь лидера Незалежной в День независимости не была бы настолько русофобской и псевдоисторической, уверен эксперт.



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