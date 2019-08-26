Атаковавший Путина Зеленский крупно оконфузился

Выступление Зеленского аналитик назвал "чудовищной
смесью панихиды с разухабистой свадьбой в Малиновке". Это свидетельствует
о том, что украинский лидер не понимает, что ситуация вокруг Незалежной и
отношение к ней в мире сильно изменилось, полагает Скачко.
"Украину хотят замирить, потому что она стала мешать серьезным игрокам налаживать новый миропорядок. Ему (Зеленскому. – прим. ред.) просто, видимо, не спустили еще методичку, а ему периодически спускают", - предположил эксперт.
День независимости Украины празднуется 24 августа. В этот день в 1991 году республика провозгласила независимость от СССР. Традиционно в Киеве проходит праздничный парад, но в этом году Зеленский решил от него отказаться, а сэкономленные деньги направить участникам так называемой антитеррористической операции в Донбассе.
Выступая перед ветеранами и волонтёрами в Киеве, Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения Крыма под свой контроль.— Юлия Витязева (@Vityzeva) August 23, 2019
А вот у меня несколько иные сведения про Крым от Зеленского�� pic.twitter.com/n1KeiLxuFV
Выступая с торжественной речью, Зеленский отметился сомнительными заявлениями о "славном украинском прошлом". К истории Украины он отнес Крещение Руси, издание книги "Апостол" Ивана Федорова и даже освоения космоса.
Дошло до того, что украинский лидер объявил о покорении крепости Дюнкерк украинскими казаками во главе с Богданом Хмельницким. Речь идет о событиях 1645 года. Якобы казаки пересекли Балтийское море и взяли крепость. Документальных подтверждений этому событию нет.
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