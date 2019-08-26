Двуличному Лукашенко припомнили старый грешок

После провала путча в СССР 25 августа 1991 года состоялась
внеочередная сессия Верховного совета Белоруссии. Депутаты решили наделить
Декларацию о суверенитете республики силой конституционного закона, напомнил
Telegram-канал "Беларусь головного мозга".
В этот же день была приостановлена деятельность Коммунистической партии Белоруссии, фактически республика стала независимой. "Важное примечание: депутат Лукашенко А.Г. в тот день не проголосовал за независимость Беларуси. Покинул зал и не голосовал за исторический документ", – отметили авторы Telegram-канала.
Декларация о суверенитете провозглашала верховенство местных законов над общесоюзными. Заявлялось право Белоруссии на собственную армию и органы государственной безопасности, подконтрольные Верховному совету страны. Без его согласия на территории республики не могли размещаться военные формирования и базы других стран. Также Белоруссия провозглашалась безъядерным нейтральным государством.
В следующие несколько месяцев страна получила новое официальное название – Беларусь, флагом стало бело-красно-белое полотнище, а гербом - "Погоня", употреблявшаяся еще Великим княжеством литовским. Полноценная Конституция республики была принята в 1994 году.
Арья и Санса Старк в гостях у короля Беларуси Александра Лукашенко Картошкорожденного pic.twitter.com/OKyjpcXdiC— #MDK (@mudakoff) August 24, 2019
Несмотря на скептическое отношение к вопросам самоопределения Белоруссии в начале 90-х годов, сегодня Лукашенко называет суверенитет главной ценностью республики. "Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность", – заявил ранее глава государства.
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