Двуличному Лукашенко припомнили старый грешок

После провала путча в СССР 25 августа 1991 года состоялась внеочередная сессия Верховного совета Белоруссии. Депутаты решили наделить Декларацию о суверенитете республики силой конституционного закона, напомнил Telegram-канал "Беларусь головного мозга".



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В этот же день была приостановлена деятельность Коммунистической партии Белоруссии, фактически республика стала независимой. "Важное примечание: депутат Лукашенко А.Г. в тот день не проголосовал за независимость Беларуси. Покинул зал и не голосовал за исторический документ", – отметили авторы Telegram-канала.

Декларация о суверенитете провозглашала верховенство местных законов над общесоюзными. Заявлялось право Белоруссии на собственную армию и органы государственной безопасности, подконтрольные Верховному совету страны. Без его согласия на территории республики не могли размещаться военные формирования и базы других стран. Также Белоруссия провозглашалась безъядерным нейтральным государством.

В следующие несколько месяцев страна получила новое официальное название – Беларусь, флагом стало бело-красно-белое полотнище, а гербом - "Погоня", употреблявшаяся еще Великим княжеством литовским. Полноценная Конституция республики была принята в 1994 году.

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