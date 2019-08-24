Задравший нос Зеленский попал в дурацкое положение

В своей речи лидер отметил, что в некоторых областях страны, в частности, в Донбассе местные жители прячут украинский флаг, потому что боятся расправы. Российский политолог Дмитрий Куликов частично согласился с этим утверждением. "Действительно, в республиках не приветствуют вывешивание где-нибудь флага", – рассказал он. Однако, по мнению эксперта, реакция граждан будет весьма адекватной.
Политолог добавил, что любой, кто захочет выйти с украинским флагом на московские улицы, максимум будет осужден в социальных сетях, в то время как в пройтись по Киеву с российским флагом "смерти подобно". "И когда Зеленский вот таким образом спекулирует, он опять себя загоняет в дурацкое положение", – подчеркнул Дмитрий Куликов в эфире телеканала "Россия 1".
С ним согласилась донецкая поэтесса Анна Ревякина. Она рассказала, что в республиках Донбасса местные жители спокойно реагируют на украинский флаг. Окружающие не сделают ничего плохого человеку, показавшему символ, а "лишь покрутят пальцем у виска".
Литератор связывает это с тем, что у жителей Донбасса украинский флаг ассоциируется со смертью. Именно "под этим знаменем" люди совершали убийства, "обстреливали женщин, детей и стариков", передает "ПолитНавигатор".
"Что касается российского флага, который и сегодня, в том числе, развевается на ветру на главной площади Донецка, то как раз российский триколор дончанам символизирует надежду", – заключила Анна Ревякина.
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