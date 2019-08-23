"Лукашенко обречен": рассказавшему о болезни Батьке вынесли вердикт

Недовольство властью нарастает, и Лукашенко необходимо
что-то предпринять, отметил политический обозреватель Александр Класковский. Он напомнил, что в следующем году в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы.
По всей видимости, в окружении Батьки начали осознавать негативные тенденции. Лукашенко дал чиновникам установку подобреть, а тема уважения к людям и соблюдения и их прав стала главной при назначении высокопоставленных лиц в последнее время, написал эксперт в своей колонке на belsat.eu.
"Белорусы хотят не бить челом, а участвовать в управлении государством, влиять на его политику, а если надо, то и менять фигуры в эшелонах власти", – подчеркнул Класковский.
По его словам, с приближением выборов Лукашенко начинает искать полумеры. Например, выдвигается инициатива по изменению Конституции и избирательной системы. Однако черствость чиновников и произвол силовиков порождает сама система, выстроенная в стране за последние 25 лет, пояснил аналитик.
"Лукашенко обречен с упорством алхимика колдовать над суррогатами, заменителями демократии", – заключил Класковский.
Ранее белорусский лидер провел непростой разговор с министром здравоохранения Владимиром Караником. Лукашенко указал на завышенные цены на лекарства и потребовал от чиновника принять меры для исправления ситуации. Ситуацию в здравоохранении республики президент назвал "болезнью".
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