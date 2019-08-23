"Лукашенко обречен": рассказавшему о болезни Батьке вынесли вердикт

Данные закрытых социологических опросов не радуют президента Белоруссии Александра Лукашенко, отмечают эксперты. Народное недовольство нарастает, и публичные разносы чиновников из Минздрава или сотрудников правоохранительных органов уже не производят на народ такого впечатления, как раньше. По мнению аналитиков, Батька попал в ловушку созданной им системы.

прочитано 684 раза Недовольство властью нарастает, и Лукашенко необходимо что-то предпринять, отметил политический обозреватель Александр Класковский. Он напомнил, что в следующем году в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы.

ПО ТЕМЕ Истерящего на людях Лукашенко внезапно поставили на место Заговоривший о болезни Лукашенко выболтал личную тайну Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии По всей видимости, в окружении Батьки начали осознавать негативные тенденции. Лукашенко дал чиновникам установку подобреть, а тема уважения к людям и соблюдения и их прав стала главной при назначении высокопоставленных лиц в последнее время, написал эксперт в своей колонке на belsat.eu. "Белорусы хотят не бить челом, а участвовать в управлении государством, влиять на его политику, а если надо, то и менять фигуры в эшелонах власти", – подчеркнул Класковский. По его словам, с приближением выборов Лукашенко начинает искать полумеры. Например, выдвигается инициатива по изменению Конституции и избирательной системы. Однако черствость чиновников и произвол силовиков порождает сама система, выстроенная в стране за последние 25 лет, пояснил аналитик. "Лукашенко обречен с упорством алхимика колдовать над суррогатами, заменителями демократии", – заключил Класковский. Ранее белорусский лидер провел непростой разговор с министром здравоохранения Владимиром Караником. Лукашенко указал на завышенные цены на лекарства и потребовал от чиновника принять меры для исправления ситуации. Ситуацию в здравоохранении республики президент назвал "болезнью".

Федор Лопырев 23 августа 2019, 17:17 Автор:

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