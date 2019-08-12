"Из-за бессилия": В Киеве началась паника после визита Путина в Крым

Президент России Владимир Путин посетил мотофестиваль, организованный клубом "Ночные волки", который проходил в Крыму. Глава государства появился эффектно – на "Урале" и с российским флагом. Он подъехал прямо к сцене, поднялся на нее и обратился к присутствующим.
Визит в Крым Путина вызвал резкую реакцию у украинских политиков, которые раскритиковали российского президента. Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал ситуацию, отметив, что Киев реагирует "банально". По его словам все панические настроения украинского МИДа связаны с его бессилием, пишет РИА "Новости".
Цеков считает, что подобными заявлениями Киев демонстрирует "ничтожности" собственного положения, что вызывает смех у всего международного сообщества.
Цеков посоветовал Украине как можно скорее признать Крым частью Российской Федерации, что, по его словам, позволит Киеву продвинуться в решении многих вопросов, в том числе, связанных и с экономикой страны.
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