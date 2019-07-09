Дума поддержала поправки Турчака в закон о местном самоуправлении
Андрей Турчак напомнил, что на сегодняшний день существует только одна санкция для муниципальных депутатов за недостоверные или неполные сведения в декларации о доходах. Речь идет о прекращении депутатских полномочий.
"Известны случаи массового сложения полномочий муниципальных парламентариев из-за различных нарушений при подаче деклараций и ошибок в представленных сведениях. В результате применяемых мер работа ряда органов местного самоуправления оказывалась парализованной", – объяснил секретарь генсовета "Единой России" опасность такого подхода. Чрезмерно строгие меры ответственности сокращают число квалифицированных кадров, а также отпугивают потенциальных кандидатов.
"На сегодняшний день для депутатов представительных органов муниципального образования такой меры как предупреждение или освобождение от должности без прекращения депутатских полномочий не существует", – рассказал Турчак.
Предлагаемые поправки в закон о местном самоуправлении, подчеркнул он, не касаются серьезных нарушений норм антикоррупционного законодательства. Наряду с предупреждением и освобождением от должности без прекращения депутатских полномочий возможность применения старой санкции будет сохранена.
Во время подготовки законопроекта, а также перед вынесением инициативы на рассмотрение во втором чтении "Единая Россия" провела в регионах встречи с муниципальными и сельскими депутатами.На них обсуждалась необходимость принятия данных поправок.
"Надо помнить, что сельские и муниципальные депутаты при высокой нагрузке являются самыми близкими к людям представителями власти", – подчеркнул вице-спикер Совфеда
Отметим, на рассмотрении нижней палаты парламента находится еще один внесенный Андреем Турчаком законопроект. Он касается упрощения порядка декларирования доходов для работающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений.
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