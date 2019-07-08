Ведущий "Рустави 2" обматерил Путина и втянул Грузию в грязный скандал

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 8 июля
Лента новостей
09:53
Boeing-737 экстренно приземлился в Братске из-за смерти на борту
09:16
В Москве у посетителя кафе украли часы за полтора миллиона
09:08
Гороскоп на неделю
08:53
Знаменитый рок-музыкант устроил пьяный дебош в аэропорту (видео)
08:12
"Как страшный сон": Лолита пришла в ужас от обстрелов
06:32
Синоптики рассказали о возвращении лета
04:03
Мэр в Мексике переоделся в нищего и разоблачил чиновников
02:13
"Все болит": Звезда Playboy с необъятной грудью пожаловалась на невыносимую боль
00:04
"Округлилась": Истощенная Боня начала срочно набирать вес
22:30
Порошина покорила народ в платье богини
17:43
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 июля 2019 года
17:26
Хочет только с Алсу: вскрылось тайное желание Дюжева
17:05
"Так искусно лгать": Бузова напомнила Тарасову о себе
16:23
"Недалекого ума лошадь": Собчак разнесли за вопиющую безграмотность
15:37
"Невыносимо красивая": россияне в экстазе от Екатерины Климовой
13:49
Дана Борисова удалила лишнюю кожу
13:35
Долина откровенно о потере ребенка
13:01
Разводящаяся Лолита показала свое истинное лицо
12:49
В США внезапно скончался известный молодой актер
12:15
Скандал с гадкой выходкой Пугачевой получил неожиданное продолжение
11:22
Певцов привел Дроздову в ЗАГС и заговорил о разводе
10:36
Стало известно о прибавлении в семье Топалова
10:22
"Сил нет уже": Кудрявцева мучается от страшных болей
08:36
"Дуры старые": коснувшуюся ягодиц подруги Апину жестко затравили
06:11
"Просто до слез": Зверев посвятил песню Кобзону (видео)
04:26
"Колхозница": Макеева предстала в "деревенском" наряде
02:09
Туктамышева отказалась раздеваться перед Загитовой
00:31
"На все готова": красотка удобно устроилась между ног Седоковой
22:16
Долой комплексы: plus-size модель показала свои прелести
20:04
"Помню, люблю и скучаю": Николаев о трагедии в семье
19:31
Саблин рассказал о новом сезоне исторических туров в Новой Москве
18:06
Стало известно о побеге оскандалившейся Пугачевой из страны
18:06
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 июля 2019 года
17:12
"Несимпатичный неухоженный дрыщ": Солнцев припечатал извращенца Панина
16:34
Асмус присоединилась к травле Гузеевой
15:49
Известная певица с матерью разбилась в ДТП
15:23
Племянница Ротару возбудила пикантным видео
14:41
"Задолбали!": Шаляпин взорвался после неудобного вопроса о Цымбалюк-Романовской
14:11
Переживающая развод Лолита Милявская восторгается другим мужчиной
13:58
Прятали деньги в бронежилетах: шокирующие подробности преступлений сотрудников ФСБ
13:20
"Больной человек": Алибасов публично втоптал сына в грязь
13:06
Чехова жестоко поглумилась над внешностью Собчак
12:30
"Как лягушка": Гагарину разнесли в щепки за нелепый наряд
12:01
Россияне в восторге от "почерневшей" Порошиной
11:53
"Интересного все меньше": располневшая Водонаева разочаровала народ
11:24
Кудрявцевой сделали сложную операцию
11:20
Самый богатый человек в мире развелся с женой
11:10
"Срочно к инфекционисту!": Муцениеце настигла страшная беда
10:54
Молодой Галкин заткнул за пояс старого Петросяна
09:56
Жадность закрыла глаза: стала известна причина ЧП с катамараном в Черном море
08:26
Известная ведущая отказалась верить в грязные махинации Алибасова
06:12
Звезда "Comedy Club" призналась в интимной близости из жалости
04:21
"Все трудно и не в радость": жизнь Божены Рынской потеряла смысл после кончины мужа
02:17
Планирующие крестины Меган Маркл и принц Гарри забыли про Елизавету II
00:09
Раскрыт секрет спасения Алибасова от неминуемой смерти
21:53
Первая встреча Крида и известной актрисы завершилась интимным моментом
21:46
Занятая Седокова сделала 14-летнюю дочь нянькой младшего ребенка
21:35
Шире рот: секс-инструктор по технике глубокой глотки тренируется на похотливом Панине
21:06
"Каждый имеет право на ошибку": у Пугачевой нашелся влиятельный защитник
20:49
В Свердловской области ребенок скончался из-за мобильного телефона
20:37
"Доходит до какого-то апогея": Муцениеце о частых конфликтах в доме
20:19
В Петербурге неизвестные выстрелили подростку в глаз из пистолета
20:03
"Жирная": Чехову срочно отправили худеть
19:46
Есть погибшие: в Черном море перевернулся катамаран с детьми
19:22
Пассажир погиб: в Башкирии перевернулась иномарка
19:21
Вскрылась близкая связь Топалова с Бузовой
18:58
Запашный взбесился из-за темнокожей Русалочки
18:41
Отказались проводить: на "Евровидение-2020" наплевали с высокой колокольни
18:39
Фургон на полном ходу въехал в толпу людей
18:29
Затравленная из-за "рыночного" платья жена Тарасова ответила злопыхателям
18:03
Уехавший из России Киркоров запрыгал от счастья
17:57
В скандал с участием "хабалки" Пугачевой впутали Путина
17:51
Из-за пожара на газовой АЗС в Новой Москве эвакуировали торговый центр
17:17
Володин посоветовал единороссам спуститься с политического подиума на землю
17:15
Находящегося на волоске от смерти солиста "Иванушек" посетил покойный Игорь Сорин
16:48
Странное поведение Успенской с Киркоровым вызвало вопросы
16:47
12 лет тюрьмы: Лукашенко втянули в скандал со взятками и бандитизмом
16:41
"Кастом Конвенция" привезет на "НАШЕСТВИЕ" 150 необычных экспонатов
16:36
Совет на выходные
16:33
Любимый держал: Волочкова показала забавы с бутылкой
16:24
В Петербурге молодая пара выпала из окна 9-го этажа во время секса
16:18
"Я не дам, чтобы любовь вскружила голову": Рудковская о романе Плющенко
16:07
Женатый Куценко подбивает клинья к Михалковой
15:53
Заговоривший о смерти Корчевников получил зловещее предзнаменование
15:50
Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе поймали на госизмене
15:32
Родившая Федорова оказалась в тяжелом состоянии
15:25
43-летняя Тина Канделаки заговорила о пластической операции
15:23
Мужчина убил двух человек и захватил заложницу в лагере альпинистов
14:58
Бедный малыш: голый сын Собчак стал приманкой для педофилов
14:43
"Я чувствовала смерть": Апина рассказала о жизни после развода
14:38
ДНК для кастрата: Малахов влез в скандал с наследством "беременной" от Киркорова
14:27
Сторонники "ЕР" поддержат грантами региональные НКО
14:26
В США река наполнилась бурбоном Jim Beam
14:24
После операции Корчевников не смог ходить
14:23
Eco Life Fest – главное экособытие лета
13:59
Планета под угрозой: на Землю несется огромный астероид
13:57
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 июля 2019 года
13:56
Эксперты объяснили провал оппозиции на выборах в Мосгордуму
13:50
Раскрыт секрет таинственного ожерелья Меган Маркл
13:45
"ЕР" усовершенствует внутрипартийные праймериз
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Долой комплексы: plus-size модель показала свои прелести
"Все болит": Звезда Playboy с необъятной грудью пожаловалась на невыносимую боль
Известная ведущая отказалась верить в грязные махинации Алибасова
Жадность закрыла глаза: стала известна причина ЧП с катамараном в Черном море
Нарушение закона: Зеленскому пригрозили серьезными последствиями
"Срочно к инфекционисту!": Муцениеце настигла страшная беда
Политика

Ведущий "Рустави 2" обматерил Путина и втянул Грузию в грязный скандал

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Российская и грузинская общественность продолжают бурлить после скандальной выходки ведущего авторской программы "Постскриптум" Георгия Габунии в эфире телеканала "Рустави 2". Он разразился матерными оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина, его умерших родителей, а также всех россиян.
прочитано 613 раз

Нецензурная ругань в эфире вызвала острую реакцию в самой Грузии – к зданию телеканала на стихийную акцию протеста стали стекаться недовольные. Сотни жителей Тбилиси потребовали от руководства "Рустави 2" уволить ведущего-скандалиста и генерального директора канала Николоза Гварамию.

ПО ТЕМЕ

В Кремле отреагировали на русофобскую истерику Катамадзе

Грузинская валюта обвалилась до исторического минимума

"Уроды": Басилашвили резко высказался о конфликте с Грузией

 Михаил Николозович Саакашвили

Михаил Николозович Саакашвили политик

"Этот ведущий – не грузин! И он – не мужчина! Он не Путина унизил, он себя унизил, в грязь втоптал! Теперь ему ни один вменяемый человек руки не подаст!", – цитирует РИА ФАН одного из протестующих. "Ни один грузинский мужчина, если он себя уважает, не позволит себе крыть другого матом, да еще и публично! Но главное – этот Габуния позволил себе оскорбить родителей. Это – совсем последнее дело, это у нас даже бомжи и уголовники себе такого не позволяют!", – добавил другой протестующий.

Телеканал был вынужден временно прервать свое вещание, а затем принести официальные извинения за произошедшее. Как только протестующие разошлись, канал вернулся в эфир, передает "Царьград". Российская телеведущая Тина Канделаки считает, что произошедшее ударило, в первую очередь, по репутации самих грузинских властей, поэтому они также должны отреагировать на случившееся.

"Должно извиниться и руководство Грузии. Не думаю, что Владимиру Путину нужны эти извинения, но это единственный способ сохранить "остатки" лица в стране, где возможен такой эфир", – написала она на своей странице в Telegram. Она добавила, что реальным бенефициаром "Рустави 2" является бывший президент страны Михаил Саакашвили.

"Такие люди, как он, – причина самых кровавых бойнь, оставляющих после себя руины. Я желаю ему гореть в аду и с полным основанием делаю это от имени всего грузинского народа", – вынесла она суровый приговор сбежавшему на Украину скандальному политику.

Генеральный директор Russia Today Маргарита Симоньян в связи с личностью реального владельца "Рустави 2" выразила опасения за жизнь Георгия Габунии. "Много лет наблюдая не очень сложносочиненные выкрутасы Саакашвили, совсем не удивлюсь, если завтра этого придурка-телеведущего отравят/застрелят/потеряют", – заметила она на своей странице в Telegram. "И обвинят, разумеется, нас", – добавила Симоньян.

Ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева отметила, что именно протестующие заставили генерального директора "Рустави 2" принести извинения за матерные оскорбления в эфире. "Хочется сказать большое спасибо всем жителям Грузии– простым и неравнодушным людям, которые считают поведение телеканала недопустимой и очень опасной политической провокацией. Тем людям, которые открыто осуждают эту мерзкую и бесконечно глупую выходку", – подчеркнула она.

Автор: Геннадий Куприянов8 июля 2019, 09:46

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВестникЪ
Ответить
Сказка Тапки судьбы:"Что сегодня делают наши прародители?".
Лада Карина
<цензура>=04wkMgdspg0

sasha pushkin 10 часов назад
Лада, закрывай канал! в комментах одни слоны и мыши.)
Ответить 1

П.С.
НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫТЬ СКАЗКУ !!!
У ЛАДЫ ГОЛОС УБАЮКИВАЮЩИЙ НА НОЧЬ.
ЭТО ВЗРОСЛЫЙ ВАРИАНТ "СПОКОЙНОЙ НОЧИ МАЛЫШИ"

Сказка о золотом петушке

А царица вдруг пропала,
Будто вовсе не бывало.
Сказка ложь, да в ней намек!
Добрым молодцам урок.
Автор: А. С. Пушкин
1

Популярные темы форума

Политика

Нарушение закона: Зеленскому пригрозили серьезными последствиями
Россияне взбунтовались против ушлого халявщика Лукашенко
"Звероподобный человек": наглеца Порошенко отправили в карцер
Почему России важно развивать отношения с Африкой

Шоу-бизнес

"Зомби-режим": Шепелев о состоянии сына Фриске
Знаменитый рок-музыкант устроил пьяный дебош в аэропорту (видео)
Cделано неожиданное заявление о четвертой беременности Кейт Миддлтон
Андрей Малахов внезапно высказался о разводе

Проишествия

Разгневанный пассажир избил сотрудника авиакомпании до сотрясения мозга
"Падальщики": украинцы глумятся над трагедией российской подлодки
В Нижневартовске во время пожара произошел взрыв (видео)
В Иркутской области страшный потоп унес жизни двух человек (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Скандал с гадкой выходкой Пугачевой получил неожиданное продолжение

Подробностями поделился сообщил Андрей Разин
Шоу-бизнес

"Больной человек": Алибасов публично втоптал сына в грязь

Шоумен очень зол из-за происходящего
Шоу-бизнес

"Невыносимо красивая": россияне в экстазе от Екатерины Климовой

Актриса поделилась игривым снимком в соцсети
Шоу-бизнес

Долина откровенно о потере ребенка

Певица рассказала о тяжелых временах

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Папа Римский восхитился "Грехом" от Путина
Тюменская чиновница лишилась работы из-за откровенных снимков
20-летняя официантка поставила жизнь под угрозу в погоне за мечтой
Горячая сестра Лободы взбудоражила своим обнаженным телом

Спорт

Нелепое падение Овечкина стало сенсацией
Кузнецова вступилась за униженную Шарапову
Осужденные дебоширы Кокорин и Мамаев готовятся к большим переменам
Итальянская звезда биатлона сокрушила "полуголым" снимком

Регионы

Российские войска переброшены в зону наводнения после срочного поручения Путина
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru