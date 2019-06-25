Грузинская валюта обвалилась до исторического минимума

Курс национальной валюты Грузии, лари, обновил исторический минимум во вторник, опустившись до отметки в 2,83 лари за доллар. При этом власти республики утверждают, что это никак не связано с запретом авиасообщения с Россией.
Так, в Минфине Грузии заявили, что макроэкономические показатели страны стабильны. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о краткосрочном колебании курса лари, призвав жителей не паниковать.
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